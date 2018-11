Torna a Milano il Forum Sport & Business, il 14 novembre. Programma e ospiti

Torna a Milano il 14 Novembre alle 9.00 il Forum Sport & Business organizzato da 24ORE Eventi in collaborazione con Il Sole 24 ORE e con il Patrocinio del Coni per analizzare le nuove sfide strategiche e organizzative ma anche le nuove opportunità di business nel mondo dello Sport.

A confrontarsi sul palco, per la prima volta dalla sua nomina, sarà il neo Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, in un'intervista one to one.

Ricco è il programma dell'evento che vede fra i relatori la presenza del Ceo di FC Internazionale Milano, Alessandro Antonello per discutere di nuovi impianti sportivi e format dell'entertainment; Fabio Guadagnini, Chief Communications & Affairs Officer AC Milan interverrà sugli strumenti di comunicazione per allargare la fan base e analizzare i big data e social network; sulla property come media company e della Roma Media House a parlarne sarà Guido Fienga, Coo As Roma; importante sarà anche ascoltare l'intervista a Gregory Bolle, Head of Global Partnership and Marketing Global Headquarters La Liga Spagna, sull'internazionalizzazione della Liga calcio spagnola.

Inoltre nel corso del forum ampio spazio sarà dedicato ad analisi e ricerche sui nuovi scenari della Sport Economy nell'era della trasformazione digitale.

Fra le testimonianze, sportivi e allenatori, tra cui Davide Mazzanti CT della nazionale femminile di Pallavolo.

L'appuntamento con il mondo dello sport è per Mercoledi 14 Novembre alle 9.00 alla Sede del Gruppo 24 ORE, in via Monte Rosa 91 a Milano.

La partecipazione è libera e gratuita previa registrazione. Per informazioni sul programma definitivo e per accreditarsi: www.eventi.Ilsole24ore.com/forum-sport-2018.

