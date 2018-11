A Torino la manifestazione dei Sì-Tav: «Oltre 30 mila persone in piazza». Appendino: «Accolgo le critiche, le mie porte sono aperte»

Le note dell’“onda che viene e che va” di Jovanotti ha aperto la manifestazione a favore della Tav a Torino. Le organizzatrici della mobilitazione, rigorosamente in arancione, si sono affacciate dal tetto del camion aperto utilizzato come palco, gli applausi della piazza. Ad aprire la manifestazione due studenti della facoltà di ingegneria. Piazza Castello è piena, oltre 30mila sono le persone riunite secondo gli organizzatori. Mino Giachino, tra gli animatori della mobilitazione, ex sottosegretario, fa il primo intervento. «Siamo qui per dire sì al futuro e sì al lavoro». Ha ricordato gli anni delle proteste e degli scontri. Da oggi cambia il vento, dice, «e da oggi è a favore delle infrastrutture, la via della Seta è il futuro per questo territorio, se l'Italia non attraversa le Alpi resta isolata».

Dal palco poi gli interventi pacati delle organizzatrici che hanno letto il manifesto creato per dire sì a un’idea di sviluppo della citta che parta dalle infrastrutture e passi attraverso la città universitaria, la Torino turistica, la Torino produttiva. I saluti dal palco poi accompagnati dall'inno d'Italia appaludito dalla piazza.

«Oggi, in piazza Castello - al netto delle diverse sensibilità politiche - sono state sollevate delle critiche, che accolgo, ma c'erano anche molte energie

positive». Così ha scritto sul suo blog la sindaca di Torino Chiara Appendino. «Sono stati proposti alcuni punti per il futuro della Città che sono in buona parte condivisibili, anche perché rispecchiano ciò che come Amministrazione abbiamo fatto fino ad oggi e ancora intendiamo fare nei due anni e mezzo di mandato che abbiamo davanti a noi. Sono pronta a discuterne già dalla

settimana prossima».

La piazza ha scelto l’arancione come colore e ha bandito le bandiere per ribadire il carattere di civismo della mobilitazione. Qualcuno però è arrivato in piazza con la bandiera delle Olimpiadi del 2006 - «Torino è rinata grazie a quelle Olimpiadi - racconta un gruppo di ex volontari - ed è stato un delitto non puntare sulla ricandidatura della città - altri sono in piazza con la divisa di lavoro, «perché ci crediamo sul serio».



Il tema dello sviluppo della città è stato al centro della mobilitazione, a partire dal sostegno al progetto della Torino-Lione. Gli organizzatori della manifestazione hanno creato un manifesto in sette punti per chiedere che la città torni a promuovere lo sviluppo e coltivi una visione, questo il filo rosso della protesta per i no dell'amministrazione di Chiara Appendino, prima con il passaggio sulla candidatura persa alle olimpiadi del 2026, poi con la posizione sulla Tav.

Non c'è stato il tempo di montare un palco in piazza, la mobilitazione è partita meno di due settimane fa, gli interventi si sono alternati da un camion aperto allestito per ospitare gli organizzatori e chi dal palco sta raccontando il suo “punto di vista” Si Tav. All’appuntamento di oggi hanno aderito una trentina di sigle, dagli industriali ai professionisti e parte del mondo sindacale. In mattinata in particolare una delegazione di imprenditori ha incontrato il prefetto per chiedere certezza e trasparenza sull'analisi costi benefici voluta dal movimento Cinque Stelle.



Anche la politica si è mobilitata, la manifestazione ha registrato l'appoggio di Forza Italia, che comunque ha organizzato un suo appuntamento per il 17 novembre, il sostegno del Pd, con l'ex sindaco Piero fassino in piazza come privato cittadino, e anche della lega che ieri sera ha sciolto le riserve e ha aderito alla manifestazione. Tutto è nato dopo il voto in consiglio comunale dell'ordine del giorno contrario alla torino Lione passato in aula con il voto a maggioranza, la settimana scorsa. In quell'occasione sono stati espulsi i consiglieri Pd e del centro sinistra che avevano esposto in aula cartelli a favore dell'opera. In piazza anche i radicali che stanno raccogliendo le firme per promuovere un referendum a favore dell'opera.

In dieci giorni la pagina Si, torino va avanti ha raggiunto le 40mila adesioni, in parallelo la pagina a sostegno della tav organizzata dall'ex sottosegretario Mino Giachino ha totalizzato, Tra gli animatori della manifestazione di oggi, un numero simile di adesioni.

