Formula 1: in Brasile vince Hamilton, Ferrari grande sconfitta

A San Paolo Hamilton porta a casa un’altra vittoria, un po’ monotona per il pubblico visto che aveva appena conquistato il suo mitico quinto titolo mondiale in Messico. E poi in ballo c’era ancora il mondiale costruttori, quindi le Ferrari, pur non senza ostacoli, avevano tentato di qualificarsi bene e di affrontare una domenica al meglio. Ma non finisce qui: non è nemmeno farina del suo sacco. D’accordo che era partito bene e subito seguito dal suo scudiero Bottas, capace di superare già in partenza Vettel. A proposito di Vettel: il quattro volte iridato biondino e ormai molto barbuto pilota tedesco in rosso, oggi era secondo e arrabbiato per essere arrivato solo a un soffio dalla pole, per di più penalizzato con una grande multa economica per un’infrazione regolamentare palese ma di poco conto. E, come se non bastasse, era “nero” anche per non aver visto alcuna sanzione ad Hamilton che, sempre in qualifica, di “guai” invece ne ha fatti due.

Ma non è merito di Hamilton per un’altra ragione: Hamilton si è trovato di nuovo in testa sul finale per colpa di un incidente di altri, altrimenti era chiaro che sarebbe arrivato secondo: il protagonista, oggi, infatti, era un pilota che farà sempre più spesso parlare di sé.

Il vincitore morale veste Red Bull

Bisogna essere obiettivi oggi era la giornata di Verstappen: la vittoria gli andrebbe restituita. Tutti hanno visto che grande rimonta ha messo in campo sin dai primi giri: al terzo scavalcava Raikkonen, mettendo subito nel mirino Vettel. Passato poi già al quarto. Non trascorre molto che scavalca anche Bottas, mentre per Hamilton ci vuole ancora un po’. Verstappen tiene duro per il cambio delle gomme più degli altri alfieri fra i top team e si ritrova primo già al ventesimo giro. Riesce a tirare fino al giro 36 restando sempre in testa e rientra a soli 2,4 secondi da Hamilton. Tempo cinque minuti e si va a riprendere il leader del mondiale con un bel sorpassone mediato ovviamente dal boost del Drs. Quindi primo di forza, di vera velocità, meritatissimo. Ma dopo altri cinque minuti un fattaccio inspiegabile: dopo aver doppiato un Ocon a tre quarti di classifica, il vecchio rivale delle formule minori tenta di sdoppiarsi con una manovra pericolosa e inutile che “aggancia” la posteriore sinistra dell’olandese, mandandolo in testa coda e facendogli perdere la testa della corsa.

Un finale con poca storia

Dopo un evento del genere, una pista asciutta e nessun altro imprevisto, gli ultimi venti minuti sono stati piuttosto insipidi. Merita menzione un bel giro veloce di Ricciardo alla tornata 63 di 71 previste, segno che oggi le Red Bull erano entrambe in gran forma. Alla fine il podio ha elencato nell’ordine Hamilton, Verstappen e un meritatissimo Raikkonen, mentre a seguire c’è appunto Ricciardo, che oggi ha fatto il miracolo di avvicinarsi ai primi tre nonostante cinque posizioni di penalità, ancora una volta, del tutto ingiuste. A causa di un fuori pista di ieri, infatti, un commissario ha erroneamente cercato di spegnere un presunto principio di incendio con il suo estintore, danneggiandogli irreparabilmente la turbina che il suo team è stato costretta a cambiare. Quindi è stata comminata una sanzione per un cambio di un “pezzo” senza che però ne avessero colpa né team né pilota. Questo però non è un gol di rimbalzo su un arbitro in area nel calcio: non c’è casualità, c’è una colpa evidente registrata dalla telecamere e un’applicazione troppo inflessibile di un regolamento che, ancora una volta, ha favorito Hamilton, e non ne aveva neppure troppo bisogno.



Ferrari, la grande sconfitta di giornata

Inutile dirlo ma è così. Vettel ce l’ha messa tutta ma c’è da dire che aveva una rogna meccanica a un sensore, poi ha fatto due soste, montando le supersoft e ricominciando a tirare nel terzo stint confidando in una safety car mai arrivata. Niente fortuna per lui, insomma, e niente possibilità di sognare di recuperare qualcosa sul mondiale costruttori: causa ottimi piazzamenti Mercedes, oggi è stato definitivamente assegnato anche il titolo ambito dalle case, nonché monetariamente più ricco.

Altro gran finale “inutile” ad Abu Dhabi, insomma, con la speranza che la gara emiratina serva almeno per celebrare degnamente i grandi addi di Raikkonen ai due top team dove in entrambi i casi sono stati campioni in ingaggi precedente e in età più giovani. E che possa servire anche a fare da vetrina a qualche esordiente perché, per il resto, la stagione 2018 è da dimenticare al più presto.

