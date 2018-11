Manovra, il ministro Fontana: il bonus bebè ci sarà, presto emendamento

Il cosiddetto “bonus bebé”, ovvero il sostegno alla nascita dei figli, 960 euro erogati mensilmente in base all’Isee, senza proroga o rinnovo per i nati da gennaio in poi non ci sarà più, perché la legge di Bilancio per il 2019 non contiene interventi su questo punto e la misura era stata rinnovata per il solo 2018 (foto imagoeconomica)

Stop al bonus bebè. Il sostegno alla nascita dei figli, 960 euro erogati mensilmente in base all’Isee, senza proroga o rinnovo per i nati da gennaio in poi non ci sarà più, perché la legge di Bilancio per il 2019 non contiene interventi su questo punto e la misura era stata rinnovata per il solo 2018.

La norma, introdotta con la manovra per il 2015 inizialmente prevedeva un bonus per i primi 3 anni di vita dei bebè, nati tra il primo gennaio 2015 e il 31 gennaio 2017. Con l’ultima manovra era stato rinnovato per i soli nati del 2018 e per il primo anno di vita.

Il ministro Fontana: il bonus bebè ci sarà, presto emendamento

Il Ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana ha annunciato che «sul cosiddetto bonus bebè è in predisposizione un emendamento governativo. Il precedente governo l’aveva prevista come misura a termine, destinata a cessare alla fine di quest’anno. La misura - continua Fontana - ha richiesto una più attenta verifica sulla sua operatività ed efficacia, all’esito della quale si è deciso di presentare, sin dalla Camera, un emendamento governativo che miri a tenere conto, e a superare, talune inefficienze che erano emerse nella precedente versione».

© Riproduzione riservata