Manovra: Corte conti, Istat e Ufficio Bilancio lanciano l’allarme conti

Ombre scure sugli effetti della manovra calano dal giro di audizioni davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Nelle valutazioni più recenti dell'dell'Ufficio parlamentare di bilancio il deficit si posizionerebbe nel 2019 al 2,6% del Pil. Secondo il presidente dell'Upb «le divergenze rispetto alla stima della Nadef e a quella recentemente diffusa dalla Commissione europea sono imputabili alla diversa previsione sulla crescita economica e all'impatto dell'aumento dello spread sulla spesa per interessi». Le grandezze della finanza pubblica programmate dal Governo «appaiono soggette a rischi (indebolimento del quadro macroeconomico e impatto dell'evoluzione recente dei tassi di interesse) e incertezze (l'efficacia delle misure di razionalizzazione della spesa, i tempi di attuazione delle norme sul “reddito di cittadinanza” e sulla riforma del sistema pensionistico, l'effettiva realizzazione dei valori programmatici della spesa per investimenti)».

Inoltre chi optasse per quota 100 «subirebbe una riduzione della pensione lorda rispetto a quella corrispondente alla prima uscita utile con il regime attuale da circa il 5 per cento in caso di anticipo solo di un anno a oltre il 30 per cento se l'anticipo è di oltre 4 anni». La platea potenziale per il 2019 calcolata sarebbe di 437mila contribuenti attivi e, nell’eventualità di un’usicta da parte di tutti, ci sarebbe un «aumento di spesa lorda per 13 miliardi».

Corte dei conti: poche risorse per nodi irrisolti

«Al fine di rispondere a criticità sul piano sociale - oltre che all'urgenza di riavvio delle opere pubbliche - la manovra sceglie di concentrare risorse su limitati interventi. Tale polarizzazione si traduce in una carenza di risorse per affrontare nodi irrisolti e garantire un adeguato livello di servizi in comparti essenziali per la collettività» denuncia il presidente della Corte dei conti Angelo Buscema. Bisogna «valutare attentamente gli effetti negativi» dell'ampliamento della flat tax sia «in termini di rinvio della fatturazione, allo scopo di non superare la soglia di legge o, peggio, spingendo all'occultamento tout court delle prestazioni effettuate» sia per gli effetti sul mercato del lavoro. Nella relazione dei giudici contabili sulla manovra si sottolinea ancora che l'ampliamento «può o indurre i nuovi contribuenti e le imprese datoriali a preferire l'assoggettamento a tale regime piuttosto che costituire nuovi rapporti di lavoro dipendente». Quel che occorrerebbe è «una più incisiva azione sul fronte della razionalizzazione della spesa» con la «preventiva individuazione di aree di inefficienza o di inefficacia sulle quali intervenire con tagli mirati». A riguardo i risparmi previsti a copertura puntano «soprattutto su rimodulazioni e riprogrammazioni o riduzioni di stanziamenti ancora da ripartire ripetendo scelte del passato volte a

rinviare» l'individuazione delle aree «meno funzionali» su cui agire. «Positiva» invece risulta la conferma delle iniziative nella direzione della cosiddetta Industria 4.0 a giudizio della la Corte dei conti per la quale «andrebbero, comunque, preservate alcune misure di incentivazione che hanno mostrato una elevata efficacia».

Istat: il mutato quadro economico può influire sui saldi

«Per il 2017 è confermato un indebitamento pari al 2,4% del Pil e un debito pari al 131,2%. Per l'anno in corso e i successivi si conferma quanto espresso nell'audizione sul Def pur sottolineando che un mutato scenario economico potrebbe influire sui saldi di finanza pubblica in modo marginale per il 2018 ma in misura più tangibile per gli anni successivi». Così l’Istat nel corso dell'audizione sulla manovra davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato.

Nel terzo trimestre l'economia ha registrato una «battuta d'arresto, dopo 14 trimestri di crescita». In termini meccanici sarebbe necessaria una variazione congiunturale del Pil dello 0,4% nel quarto trimestre per raggiungere gli obiettivi di crescita della Nadef per il 2018 (+1,2%). Questo secondo l’indicazione fornita dall’Istat nel corso dell’audizione sulla legge di Bilancio, aggiungendo che l'indicatore anticipatore «prelude alla persistenza di una fase di debolezza del ciclo economico». Nel complesso i provvedimenti sulla tassazione delle imprese «generano una riduzione del debito di imposta Ires per il 7% delle imprese, mentre per più di un terzo tale debito risulta in aumento. L'aggravio medio di imposta è pari al 2,1%: l'introduzione della mini-Ires (-1,7%) non compensa gli effetti dell'abrogazione dell'Ace (+2,3%) e della mancata proroga del maxi-ammortamento (+1,5%)». Per l'Istat «l'aggravio è maggiore tra le imprese fino a 10 dipendenti».

Considerando l'ipotesi che il reddito di cittadinanza corrisponda a un aumento dei trasferimenti pubblici pari a circa 9 miliardi «secondo le simulazioni effettuate il Pil registrerebbe un aumento dello 0,2% rispetto allo scenario base. Questa reattività potrebbe essere più elevata, e pari allo 0,3%, nel caso in cui si consideri l'impatto del reddito di cittadinanza come uno shock diretto sui consumi delle famiglie». È uno degli ulteirori dati forniti dall'Istat nell'audizione sulla manovra. Le risorse effettive per il reddito partendo dal fondo da 9 miliardi «di cui 2,2 miliardi corrispondenti ai precedenti stanziamenti per il reddito di inclusione», sono di 8 miliardi perché 1 miliardo è destinato ai centri per l'impiego. Il modello utilizzato dall'Istat, ha spiegato il presidente facente funzione Maurizio Franzini, «stima un incremento del Pil pari allo 0,7% in corrispondenza di un aumento della spesa pubblica pari all'1% del prodotto interno lordo. L'effetto del beneficio sul Pil terminerebbe dopo 5 anni, quando la riduzione dell'output gap e il conseguente aumento dei prezzi annullerebbero gli effetti positivi della spesa pubblica. Gli effetti positivi di questo scenario sono raggiunti sotto l'ipotesi che nello stesso periodo non si verifichino peggioramenti delle condizioni di politica monetaria, ovvero che non ci siano aumenti dei tassi di interesse di breve termine».

© Riproduzione riservata