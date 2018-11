Riforma prescrizione, Anm: effetti solo tra molti anni

«Trattandosi di un istituto di natura sostanziale, gli effetti della modifica della prescrizione riguarderanno i reati commessi dopo la sua entrata in vigore». Anche per questo «le ricadute concrete sulla maggior parte dei processi si avranno non immediatamente, ma dopo alcuni anni, non di rado dopo molti anni». Il timing degli effetti della riforma delle norme sulla prescrizione - che nelle intenzioni del Governo dovrebbe andare a regime solo a partire dal 2020 - è del presidente dell'Associazione nazionale magistrati Francesco Minisci.

Effetti negativi per le Corti d’appello

In audizione in commissione Giustizia alla Camera sul Ddl “anticorruzione” del Governo (AC 1189) e sul controverso emendamento M5S che introduce lo stop alla prescrizione dopo le sentenze di I° grado Minisci mette in guardia il Parlamento dal puntare solo su questa riforma-bandiera: «Senza le norme di accelerazione dei processi, rischiamo di andare a pesare troppo sulle Corti d'appello, con ricadute negative» sui tempi della Giustizia. Per le Corti d'appello - spiega il leader dell'associazione magistrati - «verrebbero a dilatarsi a dismisura i carichi, con conseguente impossibilità di celebrare i processi». Minisci fa l'esempio della Corte d'Appello di Roma, dove «il 40% dei reati si prescrive: significa che il 40% del nostro lavoro purtroppo è inutile. Si arriva a questo perché si arriva all'appello troppo tardi. Ecco perché bisogna trovare soluzioni che snelliscano nelle fasi precedenti la procedura e accorcino i tempi di celebrazioni dei processi».

Interrompere prescrizione solo in caso di condanna

Alla commisisone, l’Anm sottolinea aanche la necessità di formulare meglio l'emendamento sulla prescrizione promosso dal Guardasigilli Alfonso Bonafede, specificando l’«interruzione» dei termini di prescrizione dopo il I° grado e non la «sospensione» (che «è un congelamento, per un incidente del processo stesso»), come nell’attuale formulazione. Un possibile punto di equilibrio «tra pretesa punitiva dello Stato e le garanzie» suggerito dai magistrati sta nel prevedere che l'interruzione si abbia solo dopo «l'emissione della sentenza di condanna» e non in caso di assoluzione. In questo modo, osserva Minisci, si restituisce «alle impugnazioni la loro funzione propria e non quella di veicolo per la prescrizione dei reati».

Penalisti all’attacco: Anm ghost writer del Governo

La posizione critica ma non contraria dei magistrati alla riforma e i suggerimenti avanzati dall’Anm per migliorarla scatenano la vena polemica degli avvocati penalisti, da sempre ostili all’allungamento o interruzione della prescrizione. «Appare chiaro che l'Anm si candida al ruolo di ghost writer della peggiore riforma populista e giustizialista della storia repubblicana, innescata in quattro e quattr'otto da uno sconclusionato emendamento anti prescrizione», attaccca il presidente dell'Unione delle Camere penali Gian Domenico Caiazza in una nota. «Nell'impeto legiferante il sindacato dei magistrati, anzi direi dei pubblici ministeri - che dunque intendono scrivere di proprio pugno le leggi che dovranno applicare - scavalca perfino il contratto di governo, che non prevede affatto, per dirne una, l'abolizione del divieto di reformatio in peius. E non una sola parola sulla durata delle indagini preliminari, sede del 60% delle prescrizioni dei procedimenti. Chissà cosa ne pensa la Lega. È questa la partita? Siamo prontissimi, come sempre dalla parte del diritto di difesa e della ragionevole durata dei processi», conclude l’Ucpi.

