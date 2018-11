Il presidente Figc Gravina domani al Forum Sport & Business

Torna a Milano il 14 novembre alle 9.00 il Forum Sport & Business organizzato da 24Ore Eventi in collaborazione con Il Sole 24 Ore e con il Patrocinio del Coni per analizzare le nuove sfide strategiche e organizzative ma anche le nuove opportunità di business nel mondo dello sport.

A confrontarsi sul palco, per la prima volta dalla sua nomina, sarà il neo Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, in un'intervista one to one con Giovanni Capuano, giornalista e conduttore di Tutti Convocati su Radio 24. Altra presenza di massimo spessore sarà quella di Gregory Bolle, Head of Global Partnership and Marketing Global Headquarters La Liga Spagna, che illustrerà il processo di internazionalizzazione della Liga calcio spagnola.

Ricco è il programma dell'evento che sarà incentrato sull'importanza crescente del dato nella Sport Industry, tema che sarà poi declinato con approfondimenti verticali in quattro tavole rotonde moderate da Carlo Genta e Giovanni Capuano, entrambi giornalisti e conduttori di Tutti Convocati su Radio 24:

1.Broadcasting Revolution: nuovi operatori e contenuti nell'era digitale

2.Focus Smart Arena: Nuovi impianti sportivi, nuovi format dell'entertainment e riqualificazione urbana

3.Fan Engagement & Entertainment: il profilo del nuovo tifoso e il suo ruolo per l'industria dello sport (tra Big Data e Social Network)

4.Focus eSports: Le nuove frontiere di un mercato emergente

I panel di relatori vedranno coinvolti top manager dello Sport System fra cui il Presidente di Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi, ed il Ceo di FC Internazionale Milano, Alessandro Antonello che discuteranno di nuovi impianti sportivi e format dell'entertainment; Fabio Guadagnini, Chief Communications & Affairs Officer AC Milan interverrà sugli strumenti di comunicazione per allargare la fan base e analizzare i big data e social network; sulla property sportiva come media company e della Roma Media House a parlarne sarà Guido Fienga, Coo As Roma.

Inoltre nel corso del forum ampio spazio sarà dedicato ad analisi e ricerche sui nuovi scenari della Sport Economy nell'era della trasformazione digitale. In particolare, in apertura dell'evento, Marco Nazzari, Managing Director Europe di Nielsen Sport & Entertainment, presenterà degli insight in merito ai trend della Sport Economy: “L'Italia è al terzo posto in Europa per il più alto tasso di mobile internet subscription con trend previsto di crescita dell'accesso ad internet dell' 8% dal 2013 al 2022. In questo contesto la trasformazione digitale ha un forte impatto sulla sport economy per quanto riguarda la modalità di distribuzione dei contenuti, la loro strutturazione e gli obiettivi alla base delle partnership che diventano sempre di più “incentive-based”.

Le due tavole rotonde del pomeriggio, invece, saranno anticipate da una overview sull'utilizzo del potenziale digitale in ottica B2C e la nuova comunicazione nel mondo dello sport. L'intervento è a cura di Fabio Lalli, Ceo di IQUII, che anticipa: “Lo Sport Business 4.0 è segnato da un'evoluzione della comunicazione, non più relazione univoca e monotona, ma interattiva e bidirezionale. I tifosi non si aspettano più contenuti standard, ma un plus a livello di esclusività e originalità.” Il focus del talk quest'anno si concentrerà su come costruire valore dai fan, attraverso “strategie di fan engagement, ri-acquisendoli dalle piattaforme social, trasformandoli in utenti e poi in clienti, veri, ricorrenti e sui quali costruire una costante relazione ed un processo di loyalty e membership”.

Spetta invece a Format Research, in collaborazione con A.I.eSP. (Associazione Italiana eSports), introdurre la tavola rotonda, moderata da Dario Ricci giornalista e conduttore di Olympia su Radio 24, relativa agli eSports. Pierluigi Ascani, Presidente di Format Research, presenterà i risultati di una ricerca estremamente interessante, che permette di avere una fotografia precisa della situazione as is del mondo del gaming. “Dai videogiochi agli eSports: si trasforma la relazione dei giovani con i giochi elettronici”. Il Professor Ascani si soffermerà sul target, che, essendo considerato difficile da raggiungere con le forme tradizionali di comunicazione, rappresenta la motivazione principale per la quale molte aziende stanno approcciando ed investono nel mondo eSports: “I videogiocatori hanno in prevalenza fino ai 24 anni, sono di sesso maschile, utilizzano la Consolle e il cellulare per giocare (75%). Amano la competizione, sfidare avversari reali e prediligono i giochi di Azione/Avventura (65,0%), di Sport (50,5%) e giochi di ruolo, strategia e simulazione (intorno al 45%). Un giocatore su tre (33,8%) gioca “più volte al giorno” e tra i giovanissimi questo dato è particolarmente accentuato (42,8%). YouTube è senz'altro la fonte privilegiata dai giocatori per informarsi su tutto ciò che attiene al mondo dei videogames (61,0%), seguito - con distacco – da Facebook (38,8%). Tra le fonti di informazione maggiormente utilizzate emerge anche il passaparola, unico canale tradizionale che resiste alla digitalizzazione delle altre fonti.”

Durante la giornata d'evento, si alterneranno le testimonianze, sportivi e allenatori, tra cui Davide Mazzanti CT della nazionale femminile di Pallavolo, fresca medaglia d'argento ai Mondiali di Volley Femminile che sarà intervistato da Dario Ricci.

L'evento sarà trasmesso in streaming sul nostro sito e sulla sezione Stream de Il Sole 24 ORE e avrà come Hashtag: #ForumSport.

Pagina Facebook del Sole.

L'appuntamento con il mondo dello sport è per Mercoledi 14 Novembre alle 9.00 alla Sede del Gruppo 24 ORE, in via Monte Rosa 91 a Milano.

La partecipazione è libera e gratuita previa registrazione. Per informazioni sul programma definitivo e per accreditarsi consultare il sito.

© Riproduzione riservata