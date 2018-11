Attacco alla stampa, l’ordinario weekend al veleno del governo

Un ordinario week end al veleno, quello appena trascorso. La politica tiene alta la tensione, e in allenamento i propri elettori, si direbbe. In termini che non lasciano spazio a dubbi od equivoci, Di Maio e Di Battista espongono - a margine della sentenza che assolve il sindaco di Roma - il pensiero del movimento su giornalisti e libertà di pensiero e di stampa.

Nulla che ricordi l’articolo 21 della Costituzione, proprio nulla. Berlusconi (in tempi non lontani non proprio un baluardo della libera espressione del pensiero) intravede, nelle posizioni istituzionali dei 5 stelle, un rischio per la democrazia: e viene zittito, come un “frustrato di sinistra”, da Matteo Salvini, alleato alternativamente di entrambi. Il ministro dell’Interno usa termini per una volta riferibili senza imbarazzo, e trova il modo di rimettere in partita il quarto giocatore, per l’appunto la sinistra.



Si può ironizzare, grazie ai modi ed agli stili della politica del tempo e dei suoi protagonisti. Ma questa volta è sbagliato sottovalutare. Il diritto di chi governa (e per farlo legittimamente, nel nostro ordinamento, basta la fiducia delle camere) a svolgere le proprie politiche incontra un unico invalicabile limite: il rispetto dei principi costituzionali (l’art. 21 è uno di questi). Che richiede che siano almeno tollerati i soggetti a vario titolo disseminati nell’ordinamento a protezione delle regole. La democrazia si allenta quando si allentano i controlli, quando il potere tende a farsi assoluto.



La legislatura è iniziata dando agli organi di governo delle camere – l’ufficio di presidenza, organo di garanzia -, il segno schiacciante della maggioranza, non di garanzia per l’intero parlamento: quindi per il corpo elettorale intero, che dal parlamento è rappresentato. È proseguita con l’atto di bullismo lanciato al capo dello Stato, simbolo dei poteri terzi e di garanzia, in piena crisi di governo, quasi a saggiarne la resistenza. Un gesto strumentale, rivelato dalla retromarcia imbarazzante (e purtroppo per nulla imbarazzata) dei proponenti, lo stesso Di Maio e una scalpitante Giorgia Meloni, in cerca di legittimazione. A seguire, il voto dell’organismo di vigilanza che bocciava il candidato alla presidenza del servizio pubblico radiotelevisivo è stato ripetuto, contro ogni regola parlamentare.



Sono seguiti attacchi smodati, ricorrenti e pubblici a tutte le posizioni di garanzia, viste come nemiche perché non amiche. Tutte: autorità indipendenti, decapitate e spesso nemmeno ricostituite, e quindi rese innocue, alti burocrati, il presidenti dell’Inps, le amministrazioni parlamentari. La banca d’Italia, quella europea. Le istituzioni europee. Vertici di delicate funzioni pubbliche spazzati via senza avvertire l’esigenza di uno scampolo di motivazione, grazie all’uso spregiudicato di una legge di spoil system che stride con il nostro sistema istituzionale parlamentare. Insofferenza verso ogni mancato inchino al nuovo potere. A tutti questi soggetti, accusati di fare politica, non è riconosciuto il diritto alla difesa, nemmeno della propria fedeltà costituzionale: sarebbe la prova del loro fare politica. Una trappola con il sapore del ricatto, un atto di viltà istituzionale.



A questo tiro al bersaglio si era fin qui in parte sottratta la Lega, almeno sul piano generale e per intensità. Le polemiche del fine settimana schiacciano il partito di Salvini sull’alleato di governo, a sostegno non delle politiche di governo, ma di un inaccettabile attacco ai principi costituzionali che rendono un sistema pienamente democratico.

montesquieu.tn@gmail.com

© Riproduzione riservata