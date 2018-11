Cresce il fronte anti-smog: anche il Lazio vieta i vecchi diesel

Si allarga in Italia il fronte delle regioni anti-smog che hanno deciso di vietare i diesel più vecchi ed inquinanti per migliorare la qualità dell’aria. A un mese e mezzo dall’entrata in vigore delle misure previste dall’accordo tra il ministero dell’Ambiente e quattro Regioni del Bacino Padano (Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto), domani 15 novembre anche il Lazio firmerà un analogo accordo anti-smog, e sarà seguito da Campania e Sicilia. Nel mirino delle istituzioni ci sono le auto e i veicoli commerciali diesel fino a Euro 3.

Per questi il piano per le regioni del Bacino Padano prevede uno stop dal lunedì al venerdì e dalle 8.30 fino alle 18.30. In Emilia Romagna, inoltre, lo stop riguarda anche gli Euro 4, più moderni, ma non in linea con gli ultimi standard ambientali.

Interessate dai provvedimenti, secondo un'indagine condotta da Facile.it, che ha rielaborato i dati ufficiali del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, sono cinque milioni di auto diesel Euro 3 o inferiori, che risultano ancora iscritte nei registri della motorizzazione (il 12,9% dell’attuale parco auto private destinate al trasporto persone presente in Italia). Facile.it è riuscito a disegnare la mappa delle automobili diesel presenti sul territorio e ha evidenziato anche come le Euro 3 o inferiori siano quasi un terzo (29,89%) delle auto private alimentate a gasolio ancora potenzialmente in circolazione. Nel dettaglio, l'indagine rileva che la diffusione di questo tipo di vetture sia maggiore nelle regioni del meridione, che occupano le prime otto posizioni della classifica nazionale.

© Riproduzione riservata