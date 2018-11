Manovra, Salvini: se Ue pensa a sanzioni ha sbagliato a capire

«Se proveranno solo a pensare di mettere delle sanzioni al popolo italiano hanno sbagliato a capire: noi vogliamo difendere il diritto a sicurezza, lavoro e salute degli italiani e non usciamo dall'Euro». È il messaggio che il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, recapita alla Commissione Ue, all'indomani della lettera di chiarimenti sulla manovra che il Governo ha inviato in extremis a Bruxelles insieme a una versione rivista del Documento Programmatico di Bilancio 2019.

Contro il governo «mancano solo i caschi blu dell'Onu e le sanzioni...non scherziamo. Le manovre applaudite da Bruxelles, quelle di Monti, non hanno fatto bene all'Italia. Noi faremo il contrario», garantisce poi il leader del Carroccio intervistato a “Radio anch'io” (Radio 1 Rai) riferendosi ancora alla lettera con cui il ministro dell'Economia Giovanni Tria conferma alla Commissione Ue l'intenzione del Governo a non cambiare i saldi del Ddl bilancio.

«Grazie a manovra 300mila nuovi posti di lavoro»

«Grazie a questa manovra ci saranno 300mila posti di lavoro in più, 300mila giovani che prenderanno il posto di gente più grande», ha sottolineato Salvini nel suo intervento difendendo al manovra. «Non potendo fare tutto e subito per tutti, per la riduzione fiscale, per la flat tax, siamo partiti dalle partite Iva, dai piccoli, dai dimenticati dai Governi precedenti che partivano dai grandi, mentre l'Italia è fondata sui piccoli», ha aggiunto. Quanto alle partite Iva, circa 1,5 milioni di titolari potranno pagare «già dall'anno prossimo un forfait del 15% se fattura fino a 65 mila euro, avendo anche una semplificazione burocratica che non ha mai avuto nella storia. È la prima di 5 manovre economiche. Saremmo stati dei folli - ha concluso Salvini - a voler fare tutto per tutti e subito».

Bocciatura Dl Genova? «Chiedete al M5S»

In un altro passaggio dedicato alla bocciatura della maggioranza in commissione al Senato sul condono per le case terremotate di Ischia contenute nel Dl Genova Salvini rinvia poi il nodo politico all'alleato («chiedetelo agli amici del M5S»), ma difende la misura contestata. «Certo che se una ha avuto casa distrutta e attendeva anni una autorizzazione di concessione edilizia, un diritto ce l'ha. Porremo rimedio in Parlamento, certo che in Italia c'è troppo abusivismo...», ha assicurato.

