Morra (M5S) eletto presidente della Commissione Antimafia

Il senatore Nicola Morra (M5S) è stato eletto presidente della Commissione parlamentare antimafia che oggi si è riunita per la prima volta a Palazzo San Macuto. Morra è stato eletto con 30 voti; 13 sono andati al senatore Pietro Grasso (LeU). A presiedere la seduta odierna è stato Giacomo Caliendo, il senatore (Fi) più anziano. Il senatore pentastellato succede a Rosy Bindi (Pd) che ha ricoperto questo incarico nella XVII legislatura. Vicepresidenti della Commissione antimafia sono stati eletti Christian Solinas (Lega-Psd'Az) e Jole Santelli (FI)

In parlamento da due legislature

Nicola Morra, 55 anni, è nato a Genova il 5 luglio del 1963. In seguito si è trasferito in Calabria dove ha lavorato come professore di storia e filosofia. Dal 2011 ha partecipato attivamente ai meetup, ed è stato candidato ed eletto senatore per il Movimento 5 Stelle per la XVII Legislatura. Ha fatto parte della I commissione permanente Affari costituzionali. Dal 7 maggio 2013 è stato Vicepresidente della Commissioni Affari Costituzionali. L'11 giugno è stato eletto capogruppo trimestrale al Senato per il Movimento 5 Stelle. È stato rieletto senatore il 4 marzo scorso.

Morra: «sconfiggere la Mafia». E cita Borsellino

«Dobbiamo sconfiggere la mafia. Dovrà essere combattuta ogni illegalità, ogni silenzio, in quanto ciò è terreno fertile per quella pianta schifosa che vogliamo estirpare con tutte le nostre forze», ha scritto su Fb Morra (M5S). «Dobbiamo far trionfare definitivamente quel fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità», scrive Morra, citando Paolo Borsellino.

Le priorità: trattativa Stato-Mafia e Massoneri

«Si comincerà con promuovere una nuova cultura antimafia, le battaglie da condurre riguardano tutti, nessuno escluso. Si recupererà la memoria attraverso l'indagine sulla trattativa Stato Mafia e si cercherà di capire come la massoneria venga ad essere spesso un fronte in cui le criminalità di stampo mafioso si insediano. Si lavorerà sull'azzardopatia, che è una piaga sociale che muove giri di denaro inimmaginabili». Così il neopresidente dell’Antimafia, Nicola Morra, parlando con i giornalisti subito dopo la sua elezione a presidente della Commissione bicamerale. Segretari della Commissione sono stati nominati i deputati Gianni Tonelli (Lega) e e Wanda Ferro (FdI).

