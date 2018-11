Ryanair anticipa il black friday (e il sito va in tilt)

Voli da 7,99 euro acquistabili fino alla mezzanotte di oggi, 14 novembre. Ryanair gioca d’anticipo sul Black Friday con questa offerta ha già catalizzato tutta dei compratori compulsivi di biglietti aerei low cost, quelli per cui non conta la meta ma il viaggio. E poco importa se poi bisogna rinunciarci per un imprevisto, tanto la spesa è inferiore al costo di un biglietto del cinema. L’offerta della compagnia aerea irlandese è valida per viaggi da organizzare tra il 20 novembre 2018 e il 31 marzo 2019.

I prezzi bassi dei biglietti hanno attirato sul sito della compagnia migliaia di utenti, tanto che il portale è andato in tilt per i troppi accessi già ieri: il blocco ha causato problemi non solo a chi voleva comprare un biglietto a prezzi stracciati ma anche a chi doveva fare il check in online per un volo imminente.

Nuovi sconti saranno poi attivati in occasione del Black Friday a partire da giovedì 22 novembre, e poi di nuovo il 26 novembre per il cyber Monday.

I biglietti scontati (soggetti alla disponibilità dei posti) riguardano non solo i voli internazionali ma anche quelli nazionali, come il Milano-Napoli o il Milano-Bari (gettonatissimi tra i campani e i pugliesi emigrati in Lombardia per lavorare). Peccato che, provando ad acquistarli, al momento non risulti nemmeno un volo prenotabile per tutto il mese di dicembre.



La compagnia di voli low cost ha inserito 53 nuove rotte dall’Italia per l’estate 2019. Diventano così 450 in tutto le tratte con partenza da aeroporti italiani operate dal vettore irlandese. Secondo le previsioni di David O’Brien, direttore commerciale della compagnia, saranno 40 milioni i passeggeri totali serviti, su 29 aeroporti italiani. Nel 2017, per il Black Friday Ryanair ha offerto sconti del 20% e tariffe a partire da 19,99 euro. Quest’anno i vantaggi promessi dalla compagnia aerea sono addirittura superiori.

