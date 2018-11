Tv, Agcom: serve collaborazione di tutti in passaggio a 5G

«Nel favorire la transizione verso la tecnologia 5G, l’obiettivo è conseguire un uso più efficiente dello spettro radioelettrico. Questa rappresenta una sfida

importante, in primo luogo, per chi definisce la disciplina pubblica delle risorse in oggetto, ma anche per i fornitori di contenuti, che devono sviluppare di conseguenza sistemi di gestione più efficienti delle risorse di cui dispongono». Lo ha detto il presidente Agcom, Angelo Marcello Cardani, al convegno “Il futuro del digitale terrestre nella competizione multipiattaforma: opportunità e business per gli attori del mercato”.

Cardani: collaborazione di tutti in passaggio a 5G

«L'incremento di efficienza nelle modalità di gestione delle risorse frequenziali non è fine a se stesso - ha detto ancora Cardani -: è infatti funzionale all’ampliamento dell’offerta di contenuti e all’incremento del relativo livello tecnico. Ciò, come è noto, non può che avere effetti positivi in termini di

concorrenzialità dei mercati interessati e ha come ulteriore risvolto un più elevato livello di soddisfazione della domanda. Il riassetto del sistema televisivo non è privo di problematiche, la cui soluzione non può che passare attraverso la più ampia collaborazione di tutti gli attori coinvolti, pubblici e privati». Cardani ha sottolineato anche che serve «una più meditata riflessione sul criterio di riparto delle risorse frequenziali tra operatori nazionali e locali, ricordando come da tempo l’Autorità ritiene non più attuale il vincolo normativo della riserva di 1/3 delle frequenze per l'emittenza locale».

Casellati: costo passaggio a 5G non ricada su famiglie

«Oggi, con la decisione europea 2017/899 e la banda attualmente in uso per le trasmissioni digitali che dovrà essere assegnata agli operatori delle

Telecomunicazioni, principalmente per la diffusione del “5G”, siamo davanti ad un passaggio epocale. Io spero che il costo di questo passaggio tecnologico non finisca per ricadere prevalentemente sulle famiglie, in una già non semplice fase economica. Credo quindi che ci sarà bisogno di un intervento forte del Governo per consentire lo svecchiamento dei mezzi a disposizione degli italiani, con incentivi che non possono certamente riferirsi a cifre appena simboliche». Lo ha detto il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati intervenendo al convegno promosso dall’Agcom. Casellati ha ricordato che “il passaggio dal sistema analogico a quello digitale ha generato certamente un innalzamento della qualità, maggiori contenuti prodotti e, di conseguenza, un significativo aumento del pluralismo»

