Dal jazz alla tassa sulla Coca-Cola, pioggia di emendamenti alla Manovra

Immancabile, come ogni anno in concomitanza con la sessione di Bilancio, arriva la stagione degli emendamenti “mirati” alla manovra, per esaudire i desiderata più o meno particolari dei parlamentari. Alla Camera, dove è in corso la prima lettura al Ddl Bilancio, le varie commissioni sfornano in queste ore le loro proposte di modifica, che poi arrivano sul tavolo della commissione Bilancio, cui spetta l'ultima parola. Una sorta di setaccio al termine di un imbuto in cui entra di tutto. Tra le novità, uno stanziamento per promuovere il jazz e l'estensione del tempo pieno a tutte le scuole elementari.

2,2 mln in tre anni per far conoscere il Jazz

Gli amanti del jazz possono ringraziare i senatori M5S in commissione Cultura di palazzo Madama: da loro arriva infatti la richiesta di stanziare 2,2 milioni di euro in tre anni per promuovere questo genere di musica un po' sofisticato. L'emendamento approvato, che ora dovrà passare il vaglio della Bilancio, stanzia 750mila euro l'anno per il triennio2019-2021 «da ripartire a favore di progetti selezionati sulla base di appositi bandi annuali del ministero dei Beni culturali», prendendo le risorse dal fondo per l'attuazione del programma di governo.

Governo obbligato a relazionare sul Fondo blockchain

Un’altra proposta di emendamento approvata in commissione Trasporti chiede che il Governo sia tenuto a presentare, ogni anno, al Parlamento una relazione sul Fondo per il blockchain istituito presso il ministero dello Sviluppo economico. La proposta, presentata dal Pd e approvata dalla maggioranza della commissione, prevede che «entro il 30 giugno di ogni anno il Governo invia una relazione al Parlamento relativa all'attività del Fondo».

Alle elementari tempo pieno per tutti

La proposta di estendere a tutte le scuole elementari il tempo pieno, anche questa una richieste avanzate dal Movimento 5 Stelle in commissione Cultura, prevede che entro febbraio 2019 il ministero dell'Istruzione stabilisca le modalità per «la graduale generalizzazione del tempo pieno nella scuola primaria», con l'assunzione a tale scopo di 2mila maestre in più.

Nuova tassa sulla Coca-Cola per rivedere l'Irap

È invece chiesta in tandem da M5S e Lega l'introduzione di una nuova tassa sulle bevande zuccherate come la Coca-Cola il cui gettito dovrebbe essere destinato a coprire l'esclusione del regime Irap per le partite Iva fino a 100mila euro. L'emendamento, a prima firma della 5S Carla Ruocco e sottoscritto da alcuni deputati leghisti, prevede come copertura principale la revisione delle spese fiscali, ed ha incassato il primo sì della commissione Finanze.

Forza Italia: portare spesa per la Difesa al 2% del Pil

All’attenzione delle commissioni non mancano le proposte di modifica targate opposizione, che difficilmente però troveranno spazio nella manovra. Tra queste, oltre alla richiesta di misure per ridurre la pressione fiscale di chi possiede animali, c’è un emendamento di Forza Italia depositato in commissione Difesa che chiede di incrementare le spese destinate alla difesa. In particolare, si sollecita il raggiungimento nel prossimo triennio del 2% del Pil per la spesa militare, come previsto dagli accordi Nato.

