Collegati con una app orologio e smartphone

Secondo marchio di The Swatch Group per numero di orologi venduti dopo Omega – il rapporto Vontobel pubblicato ad aprile 2018 stima una quota del 18% - Longines ha confermato quest’anno il forte potenziale della sua collezione Conquest V.H.P. con il lancio del modello GMT Flash Setting. Si tratta di un’ulteriore spinta tecnologica da parte della maison di St.Imier, già evidente nel lancio dei primi modelli V.H.P. (Very High Precision) del 2017, che ne riaffermavano il ruolo nel campo della tecnologia al quarzo, un settore di cui il brand è stato pioniere oltre sessant’anni fa, fornendo un importante contributo in tema di precisione e cronometraggio al servizio dello sport.

In dettaglio, la tecnologia V.H.P. garantisce una precisione di +/-5 secondi l’anno e il reset automatico delle lancette dopo un urto o un’esposizione a un campo magnetico grazie al sistema DPR (Rilevamento della posizione dei ruotismi); rientrano tra le caratteristiche dei modelli V.H.P. il datario perpetuo, la corona intelligente (l’orario può essere impostato minuto per minuto o ora per ora, a seconda della velocità di rotazione) e la pila di lunga durata.

Si spinge ben oltre il Conquest V.H.P. GMT Flash Setting, coniugando l’avanzata tecnologia al quarzo messa a punto per i primi modelli della collezione – un tre sfere con data e un cronografo - con l’indicazione GMT e soprattutto con la funzione “flash setting”: in pratica, un sistema intelligente che collega l’orologio con lo smartphone. Non servono connessioni esterne come Wi-Fi o Bluetooth, ma basta scaricare un’app dedicata, le cui informazioni vengono trasmesse all’orologio mediante delle sequenze luminose emesse dal telefono e captate mediante un minuscolo sensore fotoelettrico dissimulato all’interno della cifra “1” di ore 12 nel quadrante; grazie a tale sistema, il passaggio da un fuso orario all’altro e la conseguente regolazione dell’ora avviene in modo rapido e diretto, senza utilizzare la corona. Mediante quest’ultima viene invece attivata la funzione “swap”, che permette di passare dalla visualizzazione dell’home time a quella del fuso orario in cui ci si trova e viceversa.

La collezione Conquest V.H.P. GMT Flash Setting è formata da modelli proposti in due misure di cassa (41 e 43 millimetri), in acciaio oppure in PVD nero; è anche possibile scegliere tra bracciale metallico e cinturino in caucciù (blu o nero). La gamma dei modelli disponibili si amplia ulteriormente grazie alle varianti del quadrante, proposto in nero, argentato, blu o carbonio; ad accomunarle alcuni dettagli di colore rosso che delineano lo stile della collezione: la sigla VHP, i simboli “ora di casa” e “fuso orario in vigore”, la terminazione della lancetta GMT. Di estetica sportiva ed elegante, i nuovi Conquest V.H.P. GMT Flash Setting sono impermeabili fino a 50 metri.

