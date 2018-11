Dl Genova, Rixi: dà a istituzioni strumenti operativi

«Il decreto Genova non risolverà tutto, ma dà alle istituzioni locali gli strumenti per operare». Lo ha detto il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, che ha paragonato il Dl 109/2018 appena convertito in legge al Senato a «una luce in fondo al tunnel». «Ora la parte che potremmo definire liturgica è finita - ha spiegato parlando a un evento organizzato a Genova dal Propeller Club - ma inizia quella operativa: dobbiamo avere la capacità di dare concretezza a quanto è scritto».

Stanziamenti per oltre un miliardo

Con l'approvazione definitiva del provvedimento a palazzo Madama, dove «si sono verificate scene oscene, che mi hanno profondamente infastidito, e lo dico da genovese e non da viceministro» vengono stanziati per Genova «600 milioni mentre altri 500 arriveranno con la legge di bilancio, che si sommano ai 33,5 milioni stanziati a agosto e a altri 15 milioni di risorse destinate al porto previste nel decreto fiscale», ha riepilogato Rixi. Ora ci sarà da perimetrare la zona franca urbana, «per cui sono stati stanziati in tutto 110 milioni: 10 per il 2018, 50 per il 2019 e 50 per il 2020» ma Comune e Regione «lo potranno fare già nei prossimi giorni. In attesa della conversione in legge del decreto ci siamo portati avanti».

Fondi e deroghe per rilanciare il porto

Quanto al porto di Genova, riceverà 50 milioni di euro per quattro anni e beneficerà di una serie di deroghe normative per 36 mesi: «Queste deroghe consentiranno all'Authority di far partire opere che sono ferme da tempo. Il problema non sono tanto le risorse - ha detto Rixi -, quanto gli ostacoli legislativi a far partire i progetti. Al Mit ci sono miliardi di euro fermi su progetti che è 10 anni che non riescono a partire. Per questo abbiamo deciso di estendere una serie di deroghe normative previste per il ponte anche ai lavori portuali. Anche per dare una speranza a quegli operatori che negli ultimi tre mesi hanno avuto per la prima volta un decremento sia nel traffico che nel fatturato».

Presto l’Agenzia per la sicurezza delle infrastrutture

Il sottosegretario leghista ha poi confermato la scelta del capoluogo ligure come sede degli uffici distaccati della nuova Agenzia per la sicurezza delle infrastrutture la cui costituzione è prevista dal decreto Genova 109/2018. «Qua a Genova ci sarà sicuramente la parte relativa alle infrastruttura stradali, e probabilmente anche quella sulla ferrovia, ha spiegato Rixi: pensando di avere l'opera ferroviaria più importante d'Europa, che è il Terzo Valico, non si può pensare di non avere anche la parte ferroviaria della nuova agenzia».

