Eberhard & Co. cerca nuovi target con arte e auto d’epoca

Un ritorno alle origini per Eberhard & Co. La maison ha deciso di riportare la propria attività a La Chaux de Fonds e, più precisamente, al 73 di Avenue Léopold-Robert. Qui sorge la Maison de l’Aigle all’interno della quale la casa orologiera ha avviato la sua attività 131 anni fa. Un passaggio importante che arriva in un momento storico cruciale dal punto di vista delle scelte strategiche compiute dalla maison a iniziare dalla mancata partecipazione a Baselworld.

«Una scelta compiuta alla fine del 2017 ben prima che la situazione si evolvesse nella direzione che oggi conosciamo tutti con l’annuncio dell’uscita di scena di altre importanti realtà orologiere - racconta Mario Peserico ad di Eberhard Italia -. Tutto nasce dalla consapevolezza che quel tipo di piattaforma espositiva non è più in linea con le nostre esigenze. Oggi la priorità è raggiungere il cliente finale. Ecco spiegato il motivo per il quale a eventi globali come le fiere di settore si prediligono soluzioni a livello locale per consolidare in modo più efficace il rapporto con il consumatore. Ritengo sia un momento storico importante per l’intero comparto nel quale assistiamo al proliferare di nuove forme di comunicazione adottate dalle singole case orologiere».

Per Eberhard & Co. la strada scelta passa per la sponsorizzazione di alcuni raduni di auto d’epoca e di eventi legati all’arte con particolare riferimento alla fotografia. «Sono mondi che toccano target di pubblico diversi ma accomunati dalla passione per il collezionismo - prosegue Peserico -. Inoltre, nelle competizioni di auto storiche e d’epoca stiamo assistendo a un cambio generazionale importante». Quest’anno la maison è stata protagonista al fianco del Mia Photo Fair, la più importante fiera italiana dedicata alla fotografia d’arte, mentre nel mondo dei motori è scattata al via di competizioni come la Winter Marathon, la Leggenda di Bassano, il Rallylegend e il Gran Premio Nuvolari.

© Riproduzione riservata