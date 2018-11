Ferragamo, un F80 ancora più tecnico e prezioso

Abbinamenti. Lunetta in ceramica, cinturino in caucciù, cassa da 44 mm

Rinnovato nell’estetica, torna F-80, bestseller di Salvatore Ferragamo Timepieces, la linea di orologi della maison fiorentina, nata da una partnership con la divisione Luxury del colosso americano Timex. La cassa di 44 millimetri di diametro si distingue per il top ring in ceramica più sottile e il trattamento “IP blu”, dove IP, per chi non conoscesse alla perfezione il gergo dell’orologeria sta per ion plated, un processo di deposizione di un leggero e sottile strato metallico in grado di migliorare le proprietà meccaniche, chimiche e termiche del materiale sul quale si deposita. Il nuovo F-80 è sportivo e metropolitano allo stesso tempo, l’orologio ha una lunetta con scala tachimetrica e logo inciso. Immutati i dettagli di stile: il quadrante guilloché a righe orizzontali, la scanalata e il cinturino in caucciù che rendono il design unico. L’F-80 è disponibile anche nella versione in acciaio e “IP gold”.

Tra le novità da donna, in vendita da ottobre nelle boutique Salvatore Ferragamo, in una selezione di gioiellerie e orologerie autorizzate e online (www.ferragamotimepieces.com), ci sono i modelli Ferragamo style, che rendono omaggio all’esclusivo tacco “fiore” e sono quindi una moderna interpretazione di un classico Ferragamo.

La silhouette floreale è riprodotta sul quadrante con una preziosa marqueterie (intarsio) di madreperla. La cassa lady size (34 millimetri) ha la lunetta tempestata di piccole borchie o di diamanti (dodici in tutto). Il cinturino è in vitello saffiano, disponibile in nero, blu, rosso o nude (rosa chiaro) e si alterna al bracciale con maglia mesh in acciaio.

© Riproduzione riservata