Il mare nell’heritage di Ulysse Nardin

Le ragioni del profondo legame di Ulysse Nardin con il mare sono lontane e riguardano il ruolo storico dell’orologeria negli sviluppi della navigazione, quando gli unici strumenti a disposizione dei marinai per calcolare la longitudine e dunque orientarsi nel mezzo degli oceani erano un sestante e un orologio. Un ruolo strategico, dunque, quello degli orologiai, non a caso ricercati e insigniti di onorificenze dai regimi monarchici dell’epoca, che avevano un interesse molto pratico nell’assicurarsi la collaborazione dei migliori costruttori di segnatempo. Ebbene, Ulysse Nardin appartiene proprio alla piccola schiera di orologiai che dalla metà del diciannovesimo secolo in poi si sono specializzati nella costruzione di affidabili cronometri da marina, pezzi di grande valore storico che ancora oggi sono molto ricercati nelle grandi vendite all’asta internazionali.

Ma se gli oggetti in questione riguardano il passato e il collezionismo, la passione per il mare è rimasta tra i valori fondanti della marca, che non a caso ha scelto come suo simbolo un’ancora; soprattutto, il brand – che dal novembre del 2014 fa parte del gruppo internazionale del lusso Kering – continua a sviluppare interessanti collezioni subacquee, mettendo in campo le sue competenze d’avanguardia in questo particolare settore dell’orologeria contemporanea, così come nello sviluppo tecnico dei movimenti, che rappresenta l’altro settore di eccellenza in cui si collocano le creazioni più innovative firmate da Ulysse Nardin.

Ultimo nato nella collezione subacquea della maison è un rinnovato Diver Chronometer, presentato alla fine di settembre al Monaco Yacht Show 2018. Si tratta di un affidabile “strumento” per gli attuali professionisti del mare, progettato per resistere fino a 300 metri di profondità; è dotato di cassa in titanio di 44 millimetri di diametro, di doppio vetro zaffiro e di un’innovativa ghiera girevole unidirezionale concava sulla quale è ben delineata la scala sessagesimale per il calcolo dei tempi d’immersione.

Anima l’orologio il movimento meccanico a carica automatica di manifattura calibro UN-118, con indicazione di ore, minuti, piccoli secondi, data e riserva di carica (60 ore). Ampiamente rivisitato rispetto alle versioni precedenti il cinturino in caucciù e titanio, per il quale è stata adottata una fibbia classica ad ardiglione al posto della chiusura déployante.

Quattro i modelli protagonisti del Monaco Yacht Show: due modelli di serie, con quadrante e cinturino nei colori blu o nero, e due serie limitate: il Monaco Limited Edition, in oro rosa e titanio, personalizzato con la bandiera monegasca a ore 12 (12.500 euro) e il Great White Limited Edition, caratterizzato da uno squale bianco stampato sul fondello (300 gli esemplari, con un prezzo di 8.900 euro).

