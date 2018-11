Omega, iniezione di hi-tech per il restyling dei 25 anni

Omega Seamaster Diver 300M in acciaio con cinturino in gomma (prezzo: 4.500 euro)

Con un evento speciale che si è svolto a Shanghai a fine ottobre, Omega ha presentato la nuova collezione di orologi Constellation Manhattan, nata dal restyling della nota e apprezzata linea femminile del brand, attualizzata grazie a una serie di dettagli raffinati quali bordi smussati, lunette più snelle e le caratteristiche griffe maggiormente integrate con la cassa. Complessivamente si tratta di una linea ampia e versatile, formata da modelli con casse di 25, 28 e 29 millimetri, proposti in un’ampia scelta di quadranti e materiali. L’evento speciale dedicato al pubblico femminile, vero artefice del successo di una collezione ormai iconica di Omega, ha visto la partecipazione delle quattro donne testimonial del brand svizzero: Cindy Crawford, Nicole Kidman, Alessandra Ambrosio e Liu Shishi.

Il nuovo lancio segue quello della collezione maschile Seamaster Diver 300M Professional, annunciata a Baselworld 2018 e da poco arrivata nei negozi concessionari della marca. In questo caso si tratta di un restyling completo, che arriva a 25 anni di distanza dall’esordio della linea e che riguarda non solo la cassa e le parti esterne degli orologi, ma anche il movimento.

Ad equipaggiare i nuovi Seamaster, infatti, è l’attualissimo calibro Master Chronometer 8800, ovvero uno dei 13 calibri realizzati a partire dal 2015 nell’ambito di un ambizioso progetto di sviluppo della marca, volto a ridefinire gli standard qualitativi in termini di precisione, prestazioni e resistenza magnetica. Solo a seguito del superamento dei severi test definiti dal Metas (Swiss Federal Institute of Metrology), che includono prove con esposizione a campi magnetici di 15.000 gauss, i calibri Omega ricevono la certificazione “Master Chronometer”, che rappresenta una garanzia assoluta di qualità e un elemento distintivo per i segnatempo della marca. Perfettamente in linea con i contenuti della certificazione e con lo spirito che ha ispirato l’intero progetto, dal 2 novembre scorso è entrata in vigore la nuova garanzia Omega di 5 anni, che sarà applicata a tutti i segnatempo della marca acquistati dall’1 luglio 2018.

Fortemente rafforzata nei suoi contenuti orologieri, la collezione Seamaster Diver 300M esprime le forti ambizioni qualitative di Omega anche attraverso una profonda revisione delle sue caratteristiche strutturali, in questo caso legate in particolare al tema della sicurezza in immersione. Rientra in questa categoria la valvola di scappamento dell’elio, la cui importanza è ben nota ai subacquei professionisti; ebbene, per questo elemento strategico del Diver 300M è stata applicata una nuova tecnologia brevettata: essa garantisce il mantenimento dell’impermeabilità fino a 5 atmosfere di pressione nel caso in cui la valvola dovesse essere lasciata accidentalmente aperta sott’acqua.

Tra le novità del Seamaster Diver 300M spicca inoltre la ghiera girevole in ceramica con scala d’immersione in Ceragold o smalto bianco, abbinamento perfetto di resistenza e leggibilità.

La collezione è formata da 14 modelli: 6 versioni in acciaio e 8 in acciaio e oro, con un cinturino integrato in gomma nero o blu oppure con un bracciale metallico dal nuovo design ergonomico. Tra i dettagli di stile, spicca il ritorno sul quadrante del tradizionale pattern a onda, inciso al laser sulla base in ceramica.

