Sole 24 Ore: chiusa inchiesta su Benedini, Treu e Napoletano, contestato anche aggiotaggio

La procura di Milano ha chiuso l'inchiesta sul gruppo editoriale Sole 24 Ore per false comunicazioni sociali, cui si è aggiunta anche la contestazione di aggiotaggio informativo, a carico degli ex vertici, l'ex presidente Benito Benedini e l'ex amministratore delegato Donatella Treu, e l'ex direttore responsabile Roberto Napoletano. I fatti sono relativi ai conti del 2015. I magistrati contestano una non corretta rappresentazione della situazione economica del gruppo, con particolare riferimento ai ricavi derivanti dalla vendita delle copie digitali e cartacee.

I magistrati titolari del fascicolo, Fabio De Pasquale e Gaetano Ruta, hanno stralciato la posizione di altre sette indagati, cui era contestato il reato di appropriazione indebita, e per loro si va verso una richiesta di archiviazione. I sette indagati in questo filone dell'inchiesta sono i soci (diretti o indiretti) o gli amministratori di fatto della società di diritto inglese Di Source Limited, che tra il 2013 e il 2016 attraverso contratti con il Sole 24 Ore si sarebbe dovuta occupare della promozione del quotidiano, in particolare delle copie digitali. Per la magistratura, tuttavia, si trattava di operazioni inesistenti che avevano provocato flussi di cassa sempre negativi per il gruppo editoriale, con un danno stimato in oltre 2,9 milioni di euro per i conti della società di Via Monte Rosa. Da qui l'accusa di appropriazione indebita.

Tuttavia, questo reato è stato modificato ed è ora procedibile solo per querela di parte. Nel marzo di quest'anno, Il Sole 24 Ore ha pero' annunciato di aver “accettato dalla società Di Source l'offerta risarcitoria di euro 2.961.079,90, esattamente corrispondente all'importo del danno patrimoniale come ipotizzato nell'ambito del procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Milano”, come indicato in una nota. Vanno verso l'archiviazione quindi le posizioni di Stefano Quintarelli, ex deputato dei Civici-Innovatori ed ex direttore dell'area digitale del quotidiano, il fratello e imprenditore Giovanni Paolo Quintarelli, l'ex direttore finanziario del gruppo Massimo Arioli, l'ex direttore dell'area vendite Alberto Biella, il commercialista Stefano Poretti, Filippo Beltramini, direttore di una controllata di Di Source Limited, ed Enea Giacomo Mansutti, tutti (tranne Beltramini) soci di riferimento della Di Source Ltd in proprio e/o tramite la schermatura di altri soggetti.

Nell'inchiesta della procura di Milano a carico di Benedini, Treu e Napoletano è indagata anche la società Il Sole 24 Ore spa, per la legge 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti in merito a entrambi i reati contestati agli ex vertici e all'ex direttore responsabile. Il reato di false comunicazioni sociali è contestato in quanto, per i magistrati, i tre indagati «al fine di assicurare a se stessi e a terzi un ingiusto profitto, esponevano» nei conti della prima semestrale 2015, al 30 settembre 2015 e nel bilancio dello stesso anno «fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, in particolare sull'andamento economico del quotidiano Il Sole 24 Ore, sulle vendite delle copie digitali e cartacee a esse connessi». In questo modo, continuano i pm nell'avviso di chiusura indagini, realizzavano «una rappresentazione tesa sempre a sovrastimare i risultati di gestione del più significativo asset della società - il quotidiano Il Sole 24 Ore - in particolare i ricavi generati dalla vendita delle copie e la penetrazione sul mercato, anche minimizzando le perdite maturate attraverso la aggregazione di differenti aree di business».

Per quanto riguarda il reato di aggiotaggio informativo, per la procura i tre indagati «diffondevano notizie false in ordine alla situazione economica e finanziaria» del gruppo editoriale «concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo del titolo». In particolare, le notizie in questione avevano «ad oggetto l'andamento del dato diffusionale del quotidiano e i correlativi ricavi».

Con particolare riferimento al reato di false comunicazioni sociali, i magistrati contestano una serie di episodi. Per gli inquirenti, «a partire dal resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2014 fino al resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016», Benedini, Treu e Napoletano «modificavano la rappresentazione in bilancio dei settori operativi della società, aggregando all'interno del settore denominato Editrice le aree Publishing & Digital (al cui interno era incluso il quotidiano, versione cartacea e digitale, i prodotti collaterali e periodici allegati, i nuovi prodotti digitali, il sito del quotidiano e i contenuti a pagamento), Tax & Legal, Radio, Agenzia e Pa. In tal modo veicolavano agli utilizzatori del bilancio le informazioni finanziarie dei diversi settori non più in forma separata, in tal modo impedendo di valutare la natura e gli effetti sul bilancio della società dei risultati di ciascun settore».

Nel dettaglio, si indica che «i risultati positivi di alcuni settori finivano per compensare l'andamento negativo del settore operativo Publishing & Digital costituito in gran parte dal quotidiano Il Sole 24 Ore». Inoltre, i pm di Milano contestano agli indagati di aver «alterato la rappresentazione dei ricavi diffusionali del quotidiano attraverso il trasferimento al quotidiano digitale dei ricavi delle banche dati e la vendita simulata di abbonamenti al quotidiano digitale a favore di grandi clienti che finivano per essere privi di un effettivo corrispettivo» e di aver «rappresentato falsamente come ricavi diffusionali quelli generati da rapporti contrattuali, nella realtà produttivi di perdite, con controparti i gruppi Johnson, Edifreepress e Di Source».

Nei rapporti con queste società, si legge nell'avviso di chiusura indagini, «per ogni copia venduta veniva retrocesso all'intermediario un importo superiore a quello fatturato dalla società all'intermediario», oltre al fatto che «le operazioni di vendita con ‘sostegno' in diversi casi erano fittizie, posto che le vendite del quotidiano digitale, asseritamente effettuate da Di Source, figuravano anche a favore di acquirenti inesistenti e le copie cartacee distribuite da Johnson ed Edifreepress finivano di frequente direttamente al macero». I contratti con queste società, per i magistrati, nel 2014 hanno generato perdite per 2,57 milioni di euro e nel 2015 perdite per 3,59 milioni. Infine, l'ultimo episodio contestato in merito al reato di false comunicazioni sociali è relativo all'omessa contabilizzazione «come sale and lease back della cessione della rotativa avvenuta l'11 novembre 2013 a favore di Mps L&F al prezzo di 8.134.000 euro oltre Iva». Per quanto riguarda il reato di aggiotaggio informativo, la procura ha inserito nel capo di imputazione i comunicati del 18 marzo 2014 con le indicazioni sulla diffusione delle copie digitali del quotidiano, del 19 marzo 2015 sui ricavi consolidati del gruppo, e il comunicato del 16 marzo 2016 sui ricavi dell'intero 2015 della società.

