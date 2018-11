Le grandi opere e il monito degli industriali al Governo

E dopo le “madamin”, saranno gli industriali a dire “sì Tav”. L'assemblea generale di Confindustria - che lunedì 3 dicembre, assieme ad altre organizzazioni imprenditoriali, si riunirà in seduta straordinaria a Torino alla presenza di tutti i presidenti delle associazioni e delle categorie del sistema - assume un importante significato. È, infatti, il segnale della compattezza della confederazione e di tutto il mondo produttivo a difesa di un'opera, la Tav Torino-Lione, la cui utilità strategica non riguarda solo il Piemonte, ma il Paese intero. In tal senso, la prossima assemblea si collega idealmente, come ci fanno notare alcuni imprenditori, alla manifestazione torinese del 10 novembre, con i quasi 40mila cittadini in piazza a sostegno delle stesse ragioni. I due appuntamenti - al di là di qualsiasi coloritura politica come è successo, invece, per la riunione di Forza Italia del 17 novembre sempre nel capoluogo piemontese - esprimono chiaramente la reazione della società civile nei confronti di una certa politica all'insegna della “decrescita felice”.

Sono, entrambi, messaggi particolarmente significativi per il governo gialloverde che sembra voler negare il valore delle grandi opere, o almeno di alcune (con l'alta velocità sono stati i grillini a fare “cri-cri”), e che si lascia guidare dall'ideologia. Se, con le sette signore torinesi, possiamo dire che sono scesi in campo i “quadri” – facendoci, così, ricordare la famosa marcia dei quarantamila dipendenti della Fiat che, il 14 ottobre 1980, dissero basta a 35 giorni di picchettaggi davanti ai cancelli delle fabbriche - con il “summit” del 3 dicembre saranno i vertici del “made in Italy” a prendere decisamente posizione. In tal senso, gli imprenditori ribadiranno a chiare lettere che la Tav è indispensabile per collegare l'Italia alla Francia e al resto d'Europa, un'opera che sarà quindi in grado di far crescere il nostro capitale infrastrutturale, ma lanceranno anche un monito più generale al governo in carica: bisogna voltar pagina.

Ecco perché c'è un filo doppio che collega le “madamin” agli industriali: le due manifestazioni, pur così differenti nella genesi e nello svolgimento, si rafforzano a vicenda e trasmettono all'esecutivo il messaggio concreto di una comunità che sta reagendo in modo piuttosto compatto avendo a cuore le sorti dell'Italia. A cominciare dai giovani a cui vorremmo lasciare in eredità una nazione più ricca e meno soggetta a certi pregiudizi come, ad esempio, proprio la pericolosa retorica della decrescita felice. Per questi motivi, pur non essendoci stata una regia comune, la Torino dei capi-azienda del 3 dicembre si ricollega idealmente alla Torino delle “madamin”. Con l'augurio che, quasi quarant'anni dopo, si potrà respirare nel Paese lo stesso clima che si respirò dentro la Fiat dopo la marcia dei quarantamila: la gente riprese a lavorare, la produttività ebbe un balzo verso l'alto, l'assenteismo calò, le fabbriche furono di nuovo governabili, parole come “diritto” e “merito” tornarono subito di moda.

© Riproduzione riservata