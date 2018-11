Dopo le tensioni Salvini-Di Maio Conte lancia Piano rifiuti: «Basta ai roghi tossici»

Tensione ancora alle stelle tra Di Maio e Salvini sul tema rifiuti e termovalorizzatori alla vigilia del vertice di Governo che domani pomeriggio in Prefettura a Caserta affronterà, con un protocollo d'intesa firmato dal premier e da ben sette ministri (Ambiente, Giustizia, Difesa, Sud, Salute, oltre a Sviluppo economico e Interni guidati dai vicepremier), l'emergenza dei roghi tossici nella Terra dei Fuochi. «Questo Governo vuole riappropriarsi di un pezzo prezioso del suo territorio che per troppo tempo è stato considerato terra di nessuno. Invece lo Stato c'è e posso assicurare che non faremo sconti», assicura su Fb il premier Giuseppe Conte lanciando lo slogan «basta ai roghi tossici, mai più terre dei fuochi».

Piano d’Azione valido per tutte le zone in emergenza

Qualle di Conte è una vera e propria dichiarazione di guerra a «mala gestione e traffici illeciti» che «per troppi anni, nel silenzio dei governi precedenti, hanno devastato un territorio meraviglioso tristemente ribattezzato ”Terra dei fuochi”, con conseguenze inaccettabili sulla salute dei cittadini». Il “Piano d'azione per il contrasto dei roghi di rifiuti”, prosegue, sarà un «un programma concreto di interventi nella lotta a fenomeni come discariche abusive, interramento di rifiuti, roghi tossici e qualsiasi altra forma di violazione del territorio», che interesserà «non solo la Campania, ma tutti i territori dove esistono queste problematiche».

GUARDA IL VIDEO: Terra dei fuochi, Vignaroli (M5s): il problema è complessivo

Summit campano

Il summit in Campania, seguito da una conferenza stampa in cui esaltare gli obiettivi del piano anti-roghi, si preannuncia il fondale ideale per l'ennesima riconciliazione obbligata tra i due azionisti della maggioranza, con il presidente del Consiglio ancora una volta impegnato a fare da paciere quale garante dell'osservanza del contratto di Governo, su tutto il programma, quindi anche sul tema dell'ambiente e dei rifiuti.

Accordo difficile

Certo, questa volta la pacificazione appare particolarmente difficile. Tre giorni di polemiche al veleno hanno evidenziato una fattura profonda tra le posizioni di M5S e Lega. Da un lato il ministro dell'Interno a Napoli, a un passo dal collegio di Di Maio, che dà fuoco alle polveri mettendo in guardia dal rischio di una nuova emergenza rifiuti in Campania, proponendo, per evitarla, la costruzione di un termovalorizzatore per ogni provincia. Dall'altra il leader M5S, che ribatte duramente: «Gli inceneritori non sono nel contratto di Governo», e in Campania «non bisogna fare il business degli inceneritori ma bisogna fermare il business dei rifiuti».

Asse ecologista Di Maio-Fico

Poi, mentre a Napoli e provincia la situazione rifiuti peggiora con cumuli di rifiuti non raccolti, cittadini esasperati e roghi notturni, lo scontro prosegue a distanza, con Salvini che insiste («va bene il contratto ma poi la realtà cambia e bisogna andare avanti e non indietro»), pur smorzando i toni («troveremo un accordo») e rassicurando tutti sulla durata del Governo. E Di Maio, dopo gli attacchi del collega vicepremier su un tema fortemente identitario del Movimento, che si arrocca rinsaldando l'asse ecologista con il presidente della Camera, Roberto Fico, anche lui campano. Su Facebook Fico ribadisce la linea dura del Movimento sulla gestione dei rifiuti: «Non vogliamo, non dobbiamo e non possiamo tornare indietro». «Abbiamo l'imperativo morale di andare avanti - scrive Fico - proprio per tutelare la salute di tutte le persone che abitano la mia terra». E rispondendo a Salvini: «La realtà cambia se non si fa ciò che si è sempre fatto, per questo si va avanti con un altro modello di gestione di rifiuti».

Nel contratto il «superamento» dei termovalorizzatori

ecologistaAl di là delle schermaglie a colpi di dichiarazioni, il nodo centrale dello scontro tra Lega e M5S resta ancora del tutto irrisolto. Sul tema dei rifiuti il contratto parla chiaro e i 5 Stelle ribadiscono che sui temi ambientali non intendono aprire alcun negoziato: «Nel nostro contratto di governo - ricorda Luigi Di Maio - c'è l'economia circolare, ci sono i cicli virtuosi dei rifiuti, c'è il grande sviluppo delle tecnologie alternative per l'energia rinnovabile e c'è il graduale spegnimento degli inceneritori». Nel testo alla base del programma di governo, in effetti, non solo non si parla di nuovi inceneritori, ma nel capitolo 4 “Ambiente, green economy e rifiuti zero”, si prevede «una crescente percentuale di prodotto riciclato e contestualmente una drastica riduzione della quota di rifiuti smaltiti in discarica ed incenerimento, fino ad arrivare al graduale superamento di questi impianti».

© Riproduzione riservata