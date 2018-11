Pace fiscale, sconti più alti per chiudere le liti

Il Governo rivede al rialzo gli sconti per chi vuole chiudere il contenzioso con il Fisco. E in attesa di definire come risolvere i problemi di privacy sollevati venerdì scorso dal garante è pronto a esentare dall’obbligo di e-fattura farmacisti e medici. Stop, invece, per motivi di gettito (il costo del condono sarebbe stato di 1,8 miliardi) a un’estensione delle sanatorie agli omessi versamenti, mentre si procederà con la definizione agevolata degli errori formali che, come anticipato su Il Sole 24 Ore di sabato scorso, consentirà all'Erario di incassare poco più di un miliardo in due anni.



Le liti pendenti

Sanatoria delle liti pendenti con più appeal. Con la riformulazione di alcuni emendamenti presentati in commissione Finanze del Senato al decreto fiscale Governo e maggioranza alzano gli sconti per chi aderisce alla chiusura dei contenziosi con il Fisco. Per chi vince in primo grado la lite sarà cancellata versando il 40% (la norma ora prevede il 50%) del valore della lite, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione o rateizzando l’importo fino a 5 anni: lo sconto quindi sale al 60 per cento. Chi invece vince in secondo grado e attende la Cassazione dovrà versare il 15% e non più il 20% come prevede ora il decreto fiscale.

Maxi-sconto

Non solo. In caso di doppia vittoria, tecnicamente doppia conforme, il contribuente beneficerà del maxi-sconto del 95% versando solo il 5% dell’atto impugnato. Inoltre anche chi è in attesa di giudizio potrà valutare di rinunciare a monte al contenzioso pagando il 90% di quanto richiesto e beneficiando quindi dio un nuovo sconto del 10% senza pagare sanzioni e interessi.

