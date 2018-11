Casamonica, a Roma 600 vigili sgombrano le villette abusive

Sono cominciate nella notte in via del Quadraro, alla periferia est di Roma, le operazioni di sgombero e demolizione di otto villette abusive riconducibili al clan dei Casamonica, famiglia che la Procura ritiene «assimilabile ad un’associazione di tipo mafiosa». Mobilitati 600 vigili urbani, arrivati in zona a bordo di alcuni autobus Atac. In zona anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini e la sindaca Virginia Raggi, che in un post su Facebook esulta per l’operazione: «Quella di oggi è una giornata storica per la città di Roma e per i romani. Mettiamo fine a 30 anni di illegalità e inviamo un segnale forte alla criminalità e al clan Casamonica». L’amministrazione, aggiunge, «si è impegnata come mai è successo nella sua storia recente: per 10 mesi abbiamo pianificato questa operazione».

Salvini: bel segnale per Roma, la pacchia è finita

«Piano piano stiamo riportando pezzi di città alla legalità. È un bel segnale per Roma, non è il primo e non sarà l’ultimo», ha assicurato invece il leader della Lega Salvini arrivando in via del Quadraro. «Le regole tornano ad essere rispettate», ha aggiunto, e spiega di non sono entrato nelle villette «per non intralciare il lavoro delle forze dell'ordine, ma da quello che si vede è emerso lo spazio abbondante occupato e lo sfarzo alle spalle degli altri. La pacchia è finita».

Raggi: Casamonica creatori di Stato parallelo che terrorizzava cittadini

In conferenza stampa, nella sede del municipio VII a Cinecittà, la sindaca ha rivendicato gli obiettivi del blitz che ha affermato «un principio di diritto in un territorio che era stato sottratto allo Stato, in cui il clan dei Casamonica si era sostituito allo Stato con la costituzione di una sorta di stato parallelo che terrorizzava i cittadini. I cittadini onesti devono sapere che le istituzioni sono al loro fianco». Le ville abusive «erano lì e nessuno aveva avuto il coraggio di procedere», ha spiegato Taggi, e alcuni procedimenti «erano di fatto conclusi ma erano stati messi nel fondo di un cassetto e rimasti lì silenti».

30 giorni per completare lo sgombero

Secondo le previsioni del comandante della polizia locale di Roma, Antonio Di Maggio, le operazioni di sgombero dureranno circa un mese. Negli appartamenti - in alcuni casi arredati sfarrzosamente con dipinti e statue di tigri - erano presenti circa 35-40residenti, tra cui alcuni minori. In una delle abitazioni sono state trovate dosi di sostanze stupefacenti. L'area interessata dal blitz è soggetta a vincolo archeologico, paesaggistico e ferroviario. Le prime contestazioni di abusivismo da parte del Comune di Roma risalgono al 1997.

Morra (Antimafia): il buongiorno si vede dal mattino

Plaude allo sgombero anche il neo presidente pentastellato della Commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, che su Fb scrive: «Otto villette Casamonica abbattute in queste ore dall’amministrazione Raggi. Il buongiorno si vede dal mattino. Forza e che altre amministrazioni comunali prendano coraggio: la Commissione antimafia non farà mancare il suo pieno appoggio».

