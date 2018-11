Castelli (Mef): piano privatizzazioni avverrà attraverso Cdp

Le privatizzazioni previste dal governo saranno attuate utilizzando la

Cassa depositi e prestiti (Cdp) per riorganizzare le quote in mano al Tesoro.

Lo ha detto il viceministro dell'Economia Laura Castelli intervenendo ad una trasmissione radiofonica su Radio Capital. «Si tratta di mettere ordine fra gli asset strategici del Paese utilizzando quello che è oggi un'infrastruttura pubblica

che è Cdp, mantenendo gli asset strategici» ha risposto il viceministro alla domanda su come l'esecutivo intenda raggiungere i 18 miliardi di euro di introiti da privatizzazioni.

«Non ho ancora visto l’operazione sulla carta, l’ho sentita raccontata tecnicamente dai miei colleghi e dal mio ministro. Si tratta di mettere ordine tra

asset strategici del Paese utilizzando un'infrastruttura pubblica come Cassa Depositi e Prestiti. Questo paese fa investimenti e c'è un governo che parla con le partecipate» ha aggiunto Castelli. Il documento programmatico di bilancio presentato a Bruxelles a metà novembre prevede introiti da cessioni di quote in mano al Tesoro per un ammontare pari all’1% del Pil (18 miliardi).

Obiettivi molto ambiziosi, se è vero, come ribadito dal vicepremier M5S Luigi Di Maio, che non c'è l'intenzione di «svendere i gioielli di famiglia». «Parliamo di immobili, beni di secondaria importanza - ha sottolineato Di Maio - ma Eni, Enel, Enav o simili soggetti non finiranno in mani private: devono restare saldamente nelle mani dello Stato». Ieri il numero uno di via XX settembre, Giovanni Tria, ha detto che il governo non ha intenzione di attuare un piano di privatizzazioni perdendo il controllo di asset strategici o che danno rendimenti di lungo periodo maggiori di quelli attuali.

L’obiettivo di privatizzazioni per 18 miliardi può essere conseguito soltanto mettendo mano alle partecipazioni che il ministero dell'Economia detiene nelle grandi società a matrice pubblica. L'operazione sulla quale il governo starebbe negoziando con Bruxelles si intreccia con il rafforzamento patrimoniale della Cdp e la possibilità di aumentarne la potenza di intervento a supporto dell'economia. Il piano prevede lo spostamento di partecipazioni come la quota residua in Eni, il controllo di Enav, Enel, Leonardo, Stm, il 30% di Poste. Il passaggio non sarebbe a fronte di un pagamento, ma sarebbe un conferimento con aumento di capitale riservato che farebbe salire la partecipazione del Mef in Cdp, diluendo le fondazioni bancarie.

