Perché Salvini tiene aperto il canale con Berlusconi

Matteo Salvini riaccende il forno con Forza Italia. Lo fa nel giorno in cui diserta la conferenza stampa andata in scena a Caserta con il premier Giuseppe Conte e il suo omologo pentastellato, il vicepremier Luigi Di Maio, con al seguito un nutrito drappello di ministri tutti rigorosamente M5S. Il rapporto tra i due soci di governo è ai minimi. La sensazione è che entrambi abbiano deciso di rompere gli indugi per dar vita a una campagna elettorale permanente. Non che prima non lo fossero. Ma fino a qualche settimana fa ciascuno dei due trovava i propri avversari fuori dalla maggioranza. Adesso invece il ring è circoscritto ai partiti di governo.

Non passa giorno che non emergano distinguo, se non vere e proprie bordate. Come ha fatto Salvini intervenendo a gamba tesa in casa di Di Maio sugli inceneritori. Del resto il capo M5S non era stato da meno quando aveva benedetto il blitz sul ddl anticorruzione, introducendo a sorpresa le norme sulla prescrizione dei processi. Ma in questi botta e risposta i duellanti si presentano sul campo di battaglia con stati d’animo ben diversi.

Di Maio è costretto ad attaccare il socio di governo per rintuzzare il fuoco amico. La presa di posizione degli ortodossi sul decreto sicurezza ha costretto il governo a mettere la fiducia al Senato e probabilmente a doverla riproporre anche alla Camera, visto che nonostante l’ampia maggioranza il rischio di andare sotto è tutt’altro che scongiurato. E forse non è un caso (almeno di questo sono convinti i leghisti) che questo nuovo corso dimaiano sia emerso in corrispondenza con le dichiarazioni sempre più roboanti di Alessandro Di Battista ormai prossimo al ritorno (previsto per Natale) dalla lunga parentesi sudamericana.

Di Maio insomma è costretto a giocare su due fronti senza poter contare su aiuti esterni. Al contrario di Salvini che, invece, può sempre far ricorso al suo alleato storico, ovvero Silvio Berlusconi (e Giorgia Meloni ) che continua a tifare per la fine prematura del governo gialloverde. «Che siano alleati non è un mistero», minimizzava ieri Di Maio facendo riferimento all’appuntamento con le regionali di primavera. Ma in ballo ci sono anche e soprattutto le elezioni a maggio del prossimo parlamento europeo che Salvini conta di vincere, confermando nelle urne quanto già oggi sostengono i sondaggi: il primato della Lega. C’è chi sostiene che è affatto scontato che Conte per quella data sia ancora a Palazzo Chigi. Ma molti di più sono i convinti che, un attimo dopo i risultati dello spoglio, si consumerà il divorzio tra Lega e M5S.

