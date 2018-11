Smog, vivere nella Pianura Padana costa almeno un anno di vita

Dimmi dove abiti e ti dirò quanto vivrai. L’aria che respiriamo riduce l’aspettativa di vita nel pianeta di 1,8 anni, ma dietro questa media ci sono divari geografici enormi, con India, Cina e Sud-Est asiatico in coda ed emisfero occidentale in testa. In Europa la situazione è complessivamente buona, con due grandi eccezioni: la Pianura Padana e l’Europa centro-orientale. Sono le conclusioni di uno studio dell’Energy Policy Institute dell’Università di Chicago, che per la prima volta ha associato il livello di inquinamento al numero di anni potenzialmente «sacrificati».

Secondo i ricercatori americani l’inquinamento atmosferico globale è la più grande minaccia alla salute umana, superiore a tabacco (1,6 anni persi), alcool e droghe (11 mesi), acque inquinate (7 mesi) e incidenti stradali (4,5 mesi).

Micro-polveri sul banco degli imputati

Gli studiosi americani si sono concentrati su una specifica tipologia di inquinante, le polveri ultra-sottili, o Pm 2,5, analizzate in maniera sistematica da una ventina d’anni e considerate particolarmente nocive per la salute a causa della lora microscopica dimensione che le fa penetrare fino alle basse vie respiratorie e al sistema circolatorio. Queste polveri sono emesse principalmente da veicoli, fabbriche e impianti di riscaldamento, cioè sono prodotte dall’uomo attraverso i combustibili fossili. Il calcolo è basato sullo scostamento dei livelli di polveri sottili rispetto a 10 microgrammi per metro cubo, il valore limite indicato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Un valore prudente rispetto agli standard europei che collocano la soglia di sicurezza a 25 microgrammi per metro cubo.

LE CAUSE DELLA RIDUZIONE DELL'ASPETTATIVA DI VITA

Media mondiale in numero di mesi. (Fonte: Energy Policy Institute, Università di Chicago)

India peggio della Cina

Secondo i risultati dello studio, il 75% della popolazione mondiale, pari a 5,5 miliardi di persone, vive in aree con livelli di particolato superiori a quelli suggeriti dall’Oms. India e Cina da sole concentrano il 73% degli anni di vita persi a causa dell’inquinamento da Pm 2,5. Se l’India rispettasse i limiti Oms i suoi abitanti avrebbero una aspettative di vita più alta di 4,3 anni, addirittura di 8,6 anni nello stato settentrionale dell’Uttar Pradesh.

Italia spaccata

L’Italia è spaccata in due. Il centro-sud e le isole hanno livelli uguali se non inferiori a quelli raccomandati dall’Oms. La Pianura Padana invece è tutta ben al di sopra della soglia di sicurezza, con punte superiori ai 20-25 microgrammi in Emilia, Veneto e Lombardia. Prendiamo Milano, dove nel 2016 le polveri ultrafini sono state pari a 26,7 microgrammi per metro cubo, equivalenti a 1,6 anni di vita «persi». Male, anche se venti o trent’anni fa era molto peggio e gli ultimi dati Arpa di quest’anno mostrano un ulteriore miglioramento.

Resta il fatto che, a causa del circolo vizioso tra clima continentale, scarsa ventilazione e alta densità abitativa e industriale la Pianura Padana contende alla Polonia meridionale il non invidiabile primato della regione europea con la più alta concentrazione di polveri sottili, ben al di sopra di aree pur densamente popolate come le conurbazioni di Londra e Parigi. Grazie però al centro-sud la media italiana si ferma a 13,7 microgrammi, pari ad «appena» sei mesi di vita persi. Parliamo ovviamente di stime teoriche, basate sull’ipotesi di un cittadino che risiede in una determinata zona per 365 giorni all’anno. Stime che riguardano solo la qualità dell’aria e dunque non tengono conto di altri fattori determinanti per l’aspettativa di vita come il reddito, la dieta e la qualità delle cure sanitarie.

Il caso della Cina

Come sono arrivati i ricercatori di Chicago a individuare un rapporto preciso tra inquinamento e aspettativa di vita? Sono partiti da un caso molto specifico in Cina, nell’area del fiume Huai. Le zone a nord del fiume, dove fa più freddo, hanno tradizionalmente registrato livelli di inquinamento più elevati a causa di una politica governativa che ha dato carbone gratis ai residenti per riscaldare le case. Risultato: chi abita a nord del fiume vive in media 3 anni in meno dei vicini a sud. Si è formata così una linea di demarcazione unica dove i ricercatori sono stati in grado di studiare l'impatto di alti livelli di inquinamento per un lungo periodo di tempo e di isolare tale impatto da altri fattori che influenzano l'aspettativa di vita.



«La situazione presente non è un destino ineluttabile - osserva Michael Greenstone, direttore dell’Energy Policy Institute - Quando ti guardi intorno, ti rendi conto di come le politiche possono davvero cambiare la qualità dell’aria e allungare la vita delle persone». Prendiamo la Cina: dal 2014, in seguito alla crescente insofferenza della popolazione per la pessima qualità dell’aria, il governo ha lanciato una massiccia azione di lotta all’inquinamento, con la chiusura di miniere, la riduzione delle centrali elettriche a carbone, le restrizioni al traffico nelle città. I risultati sono notevoli: in quattro anni il livello di polveri ultrasottili nelle grandi aree urbane è sceso del 32%, a Pechino è addirittura calato del 20% solo lo scorso anno. Anche se nei giorni scorsi le polveri sottili nella capitale hanno toccato i 376 microgrammi per metro cubo, un livello pericoloso per la salute. Segno che la battaglia contro l’inquinamento non è ancora finita.



© Riproduzione riservata