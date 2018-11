Catello Vitiello, la «vendetta» dell’ex M5s che ha mandato in crisi la maggioranza

Fu espulso dal Movimento 5 Stelle ancora prima di essere eletto alla Camera Catello Vitiello, il deputato campano che ha presentato l’emendamento al Ddl anticorruzione sul quale il governo è caduto ieri sera a Montecitorio. A volere la sua cacciata dai 5 Stelle fu proprio Luigi Di Maio dopo che la stampa rivelò che Vitiello era un iscritto “in sonno” alla loggia massonica napoletana conosciuta come “La Sfinge” aderente al Grande Oriente d’Italia.



Il “ripudio” di M5s già prima delle politiche

Il regolamento per le “parlamentarie” diffuso prima del 4 marzo vietava l’iscrizione di candidati iscritti a logge massoniche ma Vitiello, avvocato di Castellammare di Stabia in provincia di Napoli, evitò anche la graticola della rete e fu scelto senza passare dalla “base” come candidato al collegio uninominale della sua città. Al deputato ex M5S, oggi iscritto al gruppo Misto-Maie, fu inibito l’utilizzo del simbolo con le 5 stelle per buona parte della campagna elettorale ma, nonostante questo, venne eletto con quasi il 50% delle preferenze nella sua Castellammare di Stabia. Da subito, dichiarò la sua volontà di restare in parlamento iscrivendosi al gruppo misto e il 6 giugno 2018 votò comunque la fiducia al Governo Conte.

L’emendamento che messo in crisi la maggioranza

Ieri Vitiello ha presentato come primo firmatario un emendamento al disegno di legge “anticorruzione”, per indurre un ammorbidimento del reato di abuso d’ufficio e di peculato, modifica approvata dalla Camera a scrutinio segreto, con 284 si e 239 no, nonostante il parere contrario del governo. «Non avevo idea di provocare tutto questo, mi dispiace che l’emendamento venga strumentalizzato

politicamente» si difende adesso Vitiello. «Volevo porre rimedio alla discrepanza di interpretazioni su peculato e abuso d’ufficio - ha spiegato l’avvocato penalista -. Il mio emendamento era incentrato sull’abuso d’ufficio, mentre quello della Lega riguarda il peculato. Non è vero che il loro emendamento era stato cancellato e che sono stato io a riproporlo. Io ho lavorato come su tutti gli emendamenti in punta di diritto».

