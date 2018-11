L’Istat vede nero: se aumentano i tassi di 100 punti -0,7% per Pil

«Un eventuale aumento dei tassi di interesse pari a 100 punti base determinerebbe un peggioramento del Pil dello 0,7% rispetto allo scenario base». È quanto si attende l’Istat in base a una simulazione sull'impatto di un peggioramento delle condizioni del mercato del credito, determinato da un aumento dei tassi di interesse sul quadro macroeconomico. La messa in guardia dell’Istituto nazionale di statistica è contenuta nella Nota Istat sulle prospettive dell’economia italiana 2018-2019 con un Focus sul modello macroeconomico utilizzato dall'Istituto, dopo le critiche sollevate dal presidente leghista della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, in sede di audizione sulla Manovra 2019.La Nota conferma peraltro le stime del Pil per il 2018, +1,1% in rallentamento sull'anno precedente, e in lieve accelerazione nel 2019 (+1,3 %).

Export, in vista «forte deceleraziuone»: +1,6 nel 2018, +3,2% nel 2019

Un’altra previsione in negativo della Nota Istat riguarda le esportazioni e le importazioni di beni e servizi, per i quali nel 2018 è attesa una «forte decelerazione» rispetto all'anno precedente, rispettivamente a +1,6% dal +5,4% del 2017 e a +2,6% da +5,3 per cento. Nel 2019, i flussi commerciali potrebbero, invece, «mostrare una ripresa, nell'ipotesi che non si verifichi una escalation delle misure protezionistiche e che di conseguenza l'incertezza sui mercati internazionali si attenui». Le previsioni sono per una crescita del 3,2% dell'export e del 3,5% per l'import nel 2019. Rispetto a questo scenario l'inasprimento delle politiche sui dazi con una conseguente riduzione del commercio internazionale rappresenta uno dei principali rischi al ribasso per le previsioni dell'Istat sulla crescita. Un rallentamento più pronunciato del commercio mondiale dello 0,8% rispetto allo scenario base porterebbe, infatti, in Italia a un una flessione sia delle esportazioni (-0,8 punti percentuali) sia, in misura minore, delle importazioni (-0,3 punti), provocando un rallentamento della crescita del Pil pari a 0,1 punti percentuali.

GUARDA IL VIDEO: Vertice di governo diventa un caso, allarme crescita dell'Istat

da reddito DI cittadinanza fino a +0,3 punti Pil

Nel capitolo sui “Possibili impatti macroeconomici di specifiche politiche» l’Istituto analizza poi gli effetti del reddito di cittadinanza sul Pil, confermandone l’impatto positivo. La Nota rileva infatti che lmisure di sostegno ai redditi pari a mezzo punto di Pil possono spingere il Pil di 0,2-0,3 punti. A questo però si assocerebbe anche un aumento dell'inflazione che annullerebbe gli effetti reali della misura. Inoltre lo scenario valutato dall?istat si basa sull'ipotesi di una politica monetaria accomodante in grado di neutralizzare possibili tensioni sul credito. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici in ricerca e sviluppo, a fronte di un miliardo di euro l'effetto sul Pil sarebbe di +0,1% nel primo anno e +0,2% negli anni successivi. Sullo scenario di previsione Istat pesano di contro «alcuni rischi» rappresentati da una più moderata evoluzione del commercio internazionale, da un aumento del livello di incertezza sui mercati finanziari e credito e dalle decisioni della Bce.

© Riproduzione riservata