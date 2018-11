La bocciatura della ue e i primi scenari di crisi

Non c'è solo lo scivolone di ieri alla Camera, con la maggioranza battuta al voto segreto sul peculato, a evocare primi scenari di crisi. C’è soprattutto una questione di cifre che fa pensare a un prossimo “cedimento” politico. Oggi entreremo nel tunnel di una procedura d’infrazione Ue che vuol dire aggiustamenti dei conti nell'ordine di 18-20 miliardi all’anno, se andrà bene. Se cioè riusciremo ad accordarci per una riduzione del deficit strutturale ed evitare la bocciatura per debito eccessivo che invece porterebbe a raddoppiare quelle cifre fino a correzioni nell’ordine di 40 miliardi o più. Non solo. Il meccanismo europeo prevede anche una stretta sorveglianza della Commissione sulla finanza pubblica con tanti saluti allo sventolato sovranismo di questa maggioranza. La domanda è come il patto Di Maio-Salvini riuscirà a reggere a tutto questo. È vero che c’è la campagna elettorale di maggio e l’Ue è il nemico perfetto ma il punto è come l’Italia arriverà a maggio. In quali condizioni economiche?

Questa è la domanda che serpeggia a Palazzo Chigi e terrorizza gli alleati di Governo. E qualcuno comincia a pensare a qualche ritocco in corsa sulla manovra per ammorbidire una procedura ormai scontata. Dicono per esempio che Salvini – spinto da Giorgetti – stia ragionando su qualche passo indietro sulle pensioni. E al Mef ricordano come il ministro dell’Interno - nella stesura iniziale del bilancio - fosse molto più accomodante su un deficit all’1,9% mentre Di Maio s’impuntò sul 2,4. Insomma, il clima di questi giorni racconta di una Lega più moderata e sembra che anche per questa ragione Salvini si sarebbe avvicinato a Tajani e Berlusconi. Non è un caso che proprio dalle parti del Cavaliere siano state fatte circolare ad arte alcune notizie su un incontro al Quirinale tra l'ex premier e Mattarella in cui, secondo fonti azzurre, si sarebbe parlato di scenari di crisi e della disponibilità a proseguire la legislatura ma con una maggioranza di centro-destra. Al Colle smentiscono questa ricostruzione in cui – peraltro - risulta piuttosto “scoperto” l'interesse di Berlusconi. Per Forza Italia infatti sarebbe l’esito ideale: crisi ma senza un nuovo voto – in cui rischierebbero molti parlamentari azzurri – e “ritorno” al Governo ai danni dei 5 Stelle.

Al netto dei “desiderata” del Cavaliere, il fatto è che oggi una ragione per la crisi c’è. E non è l'inciampo sul peculato o la lite sui termovalorizzatori che non hanno una rilevanza politica tale da creare lo strappo ma è il tunnel della bocciatura Ue. Con tutte le conseguenze finanziarie mentre quella crescita prevista all’1,5% sembra sfuggire di mano. Insomma, anti-corruzione o termovalorizzatori possono essere pretesti per la fine ma non la ragione. La ragione è in quella dichiarazione di Giorgetti di ieri sul divieto di vendite allo scoperto per fermare lo spread. Per i mercati è il segnale che la crisi, quella finanziaria, è in atto.

© Riproduzione riservata