È una resa dei conti al rallentatore, la procedura Edp (Excessive deficit procedure) che il Governo italiano si è attirato sul capo, ma non è certo da prendere sotto gamba. L’ultimo dei problemi è costituito da quel deposito cauzionale pari allo 0,2 per cento del Pil (3 miliardi e mezzo di euro) con il quale il Consiglio Ue di dicembre potrebbe decidere di accompagnare la sua richiesta ufficiale al Governo italiano di varare una manovra di bilancio correttiva per il 2019. La cauzione, come si sa, potrebbe poi trasformarsi in multa se l'Esecutivo non ottemperasse alle prescrizioni europee.



Ma il “carbone” vero nel sacco di Babbo Natale (la decisione del Consiglio Ue potrebbe però arrivare anche in gennaio) sarà la richiesta di un intervento di bilancio aggiuntivo. E poiché il “benchmark” dell’aggiustamento richiesto ai paesi è una correzione dello 0,5 per cento del deficit strutturale, mentre l’Italia si presenta con un peggioramento dello 0,8 per cento di questa variabile, la Ue potrebbe chiedere una correzione pari all’1,3 per cento del Pil.

In altre parole, la prospettiva è quella di una manovra correttiva da 20 miliardi, tale cioè da far tornare il deficit italiano verso l’1,1 per cento, nonché un monitoraggio stretto sul nostro paese per almeno tre anni, giacché la violazione del debito implica che la procedura si protragga nel tempo finché la regola della riduzione del debito non venga rispettata. È presumibile che il negoziato tra Italia ed Europa, al quale Bruxelles non ha chiuso la porta e che avrà certamente nell’incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker un momento importante, verta proprio su quale sia l’entità di una correzione sostenibile politicamente per il nostro paese.



Quel che tutti gli attori di questo gioco estremamente pericoloso sanno, però, è che la decisione finale sul destino del nostro Paese spetta ai mercati. Saranno loro, in definitiva, a giudicare una politica economica che, com’è stato messo autorevolmente in evidenza da Olivier Blanchard e altri economisti in un saggio pubblicato dal Peterson Institute, pur essendo espansiva, finirà per non incrementare la crescita, anzi, potrebbe addirittura ridurla se, come pare, per effetto dell’incertezza di questi mesi genererà un maggior onere per interessi sul debito pubblico pari allo 0,25 per cento del Pil nel 2019 e allo 0,5 per cento del Pil nel 2020. Una spesa alla quale occorre aggiungere anche i danni alle banche (per ogni centinaio di punti base di spread in più il patrimonio medio delle aziende di credito viene intaccato di 35 punti base) e quelli a famiglie e imprese, con le perdite in conto capitale e il rischio- stretta creditizia.



Come osserva l’illustre economista, non è in discussione la solvibilità del nostro Paese: perfino se Roma decidesse di tirar dritto con i suoi piani di maggiore spesa pubblica, il governo potrebbe nel breve termine riuscire a raggiungere qualcuno dei suoi obiettivi e a mantenere la sostenibilità del debito. Il vero pericolo, una volta che la procedura europea d’infrazione sia stata davvero avviata, è che il materializzarsi di un ingresso in recessione da alti tassi d’interesse in Italia funzioni come un drappo rosso per i mercati, generando un’insostenibile crisi di sfiducia.

