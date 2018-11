How to Spend It speciale regali: capolavori fuori scala

A novembre How to Spend It raddoppia e ritorna in edicola venerdi 23 novembre con un numero speciale, novembre bis, dedicato ai gioielli, agli orologi, ai viaggi da sogno e alle idee-regalo in vista del Natale.

Partiamo dalla copertina: è una carta da parati, dove si mimetizzano e intersecano pietre preziose e capolavori di alta gioielleria. Un gioco di riflessi, un puzzle di gemme di grandi dimensioni e carature stellari.

Tormaline, zaffiri, spinelli, rubini: le grandi pietre colorate sono il punto di partenza per spille e anelli pezzo unico.



Tante anche le novità nel mondo degli orologi: teatro e orologeria alzano il sipario sulla danza delle ore, fra passi di danza, balletti sperimentali, adrenalinici pas de deux: così precisione e ricerca estetica dialogano e creano un'opera d'arte, fatta di meccanismi ad altissima precisione, quadranti inferiori al millimetro e decorazioni di smalti, pavé di diamanti, madreperla.



E a proposito di capolavori, ci vogliono anche tremila ore di lavoro per un abito confezionato su misura di Alta Moda. Lo racconta ad How to Spend It, Giorgio Armani. Servono decine di mani e di occhi che misurano, tagliano e cuciono. È il lavoro delle sarte e delle ricamatrici di grande esperienza che richiede pazienza, precisione, sincronicità reciproca e moltissimo tempo. «Le paillettes, le baguettes e i cristalli sono dipinti uno a uno e poi applicati singolarmente», dice Re Giorgio. Nasce così un vero gioiello ricamato da indossare.



Anche nel beauty la tendenza è gioiello. Oro, argento e rame, pigmenti di platino sono i principi attivi di creme, sieri e trattamenti per ridare luce ed elasticità alla pelle, dove la preziosità dei compomenti è abbinata al contenuto hi-tech della ricerca scientifica.



E a proposito di scienza, su How to Spend it trovano spazio anche la ricerca e la tecnologia spaziale (non a caso, il prossimo anno si festeggiano i cinquant'anni dello sbarco sulla Luna), i gadget hi-tech più nuovi, dall'anello bluetooth che trasforma il dito in uno smartphone grazie alla conduzione ossea, al localizzatore per auto, che permette di sapere sempre dove abbiamo parcheggiato.



E non sono forse gioielli anche una Flavia Coupé Pininfarina o una Porsche vintage, veri capolavori meccanici ma anche occasioni d'investimento. Su How to Spend it tutti i consigli e le quotazioni per fare la scelta giusta quando si tratta di auto d'epoca.



E poi ancora i viaggi. Se il regalo migliore che volete farvi o farvi fare per le prossime feste è un viaggio, How to Spend It esplora alcuni nuovi itinerari davvero imperdibili: per esempio, la barriera corallina più meridionale del mondo, in Australia oppure il campo tendato di lusso sulla più grande distesa salata, a 3600 metri d'altitudine, nel cuore della Bolivia. O ancora un safari fotografico in Ladakh alla ricerca dello sfuggente leopardo delle nevi.



E il consiglio di David Breton, sociologo e antropologo, nell'intervista di Nicoletta Polla-Mattiot, direttore di How to Spend It, è: «Il vero lusso è continuare a cercare. Il gusto di vivere sta nell'esercizio a tempo pieno della curiosità».

Il doppio numero di novembre di How to Spend It è in edicola con Il Sole 24 Ore a partire da venerdì 23 novembre.

