Sbarchi in calo, solo la metà dalla Libia. Record di tunisini

Prosegue il calo drastico degli sbarchi. A diminuire sono soprattutto le partenze dalla Libia, con una forte crescita di arrivi dalla Tunisia. Secondo gli ultimi dati forniti dal ministero dell’Interno, i migranti arrivati dall’inizio dell’anno (fino al 23 novembre) sulle coste italiane sono stati 22.626, con una flessione dell’80,3% rispetto allo stesso periodo del 2017. Di questi, solo poco più della metà (12.706) proviene dalla Libia. Un dato in controtendenza rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso quando, su 115.141 sbarchi nei primi 11 mesi dell’anno, ben il 90% (103.573) si è imbarcato sulle coste libiche.

GUARDA IL VIDEO - L'Onu critica l'Italia: “Preoccupati per politiche su migranti”



Un quarto degli sbarcati è tunisino

Tra le rotte più battute quest’anno c'è quella della Tunisia. Il sorpasso è avvenuto a maggio. Da allora i tunisini hanno superato gli eritrei come gruppo etnico più numeroso. E sono cresciuti a ritmo costante fino a rappresentare circa un quarto degli arrivi. Dall’inizio dell’anno (sempre in base ai dati forniti dal Ministero dell’Interno) sono stati 5.001 i tunisini a sbarcare in Italia, contro i 3.087 eritrei. Lontani al terzo posto gli iracheni (1.667), seguiti dai sudanesi (1.619).



I motivi del flusso in crescita dalla Tunisia

Dietro le partenza dalla Tunisia c'è una crisi economica diffusa e radicata, nonché un aumento dei disordini e dell'instabilità ai confini con la Libia. Grazie all’accordo di riammissione tuttora vigente con la Tunisia i rimpatri dei migranti irregolari sarebbero possibili anche in numeri consistenti. Anche perché richieste di asilo dalla Tunisia sono accolte raramente, a differenza degli eritrei, una delle nazionalità, insieme con siriani e iracheni, con la più alta possibilità di vedere accolta la domanda d’asilo. Ma ci sono ancora pochi posti nei centri per i rimpatri. Così spesso gli immigrati non possono essere trattenuti. E giunti in Italia, la destinazione dei tunisini è quasi sempre la Francia.



Due Ong tornano in mare con le loro imbarcazioni

Da segnalare nel frattempo che alcune Ong sono tornate in mare per garantire le operazioni di ricerca e soccorso dei migranti. L’annuncio congiunto è arrivato il 22 novembre da Sea Watch, Proactiva Open Arms e Mediterranea, le cui imbarcazioni sono già partite e nei prossimi giorni raggiungeranno l'area davanti alla Libia. «L'intensa campagna di criminalizzazione lanciata contro le organizzazioni umanitarie – ha dichiarato Open Arms - ha raggiunto l'obiettivo di eliminare testimoni scomodi e ha imposto il silenzio su ciò che accade in quelle acque».

