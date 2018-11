Manovra, Conte insiste: per ripartire investimenti, produttività e riforma appalti

All'indomani della bocciatura Ue della manovra 2019 occhi puntati sul Parlamento, che oggi fa da sfondo alle repliche del Governo ai rilievi di Bruxelles. L’appuntamento clou è l'informativa urgente del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che inizia puntuale alle 17. «La procedura per deficit eccessivo è regolata dall'articolo 126 del Trattato sul funzionamento dell'Ue. Alcuni dei suoi passaggi sono puntualmente specificati; mentre altri restano indefiniti nei tempi e nei modi», spiega il premier parlando dai banchi del Governo, tra i ministri Savona e Di Maio.

C’è spazio di manovra, sembra dire il premier, per trovare una via d’uscita o almeno attenuare la procedura di infrazione: le “controdeduzioni” di Roma sulla manovra saranno in pratica «una replica ben articolata ed esaustiva allo scopo di illustrare i programmi e le decisioni», in cui «puntualizzeremo gli effetti della manovra sulla crescita». Se l’Ecofin dovesse accogliere la richiesta di procedura di infrazione della Commissione, «chiederemo tempi di attuazione molto distesi», prosegue il premier, giusto il tempo necessario per permettere alla manovra «di produrre i suoi effetti sulla crescita» e quindi « di ridurre il debito

pubblico».

Priorità a investimenti e aumento produttività

Ma il nocciolo dell’informativa del premier è una lista di impegni futuri, l’occasione per ribadire alla Commissione le priorità per rimettere in moto il Paese. «L'impulso alla crescita - garantisce Conte - ci sarà con l'accumulazione di capitale e al centro del progetto ci sono investimenti pubblici che devono favorire quelli privati con un aumento del recupero delle forze lavoro del settore privato. Si prevede anche un aumento complessivo della sua produttività garantito dal ricambio generazionale a seguito degli interventi sulle regole di pensionamento. In elaborazione c'è poi un dlgs di ampia portata in materia di contratti pubblici come pure un ddl delega di codificazione di alcuni settori per avere un quadro regolatorio più certo». Il premier ribadisce l’impegno alla dismissione di asset non strategici del Paese già nel 2019 per un ammontare pari all’1% del Pil

.

Da escludere interventi straordinari di tutela del risparmio

Al Senato, nel primo pomeriggio, è di scena invece il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che al question parla proprio sulla legge di bilancio spiega che il Governo «sta cercando di contrastare una possibile terza recessione che potrebbe avere effetti devastanti e potrebbe riguardare anche altri paesi dell'Unione». Il ddl messo sotto accusa dalla commissione Ue, aggiunge «è ancora in via di definizione al fine di garantire la massima efficacia in termini di occupazione e sviluppo». Nel suo intervento, Tria torna a ribadire il leit motif delle ultime settimane. Ovvero che i «fondamentali» dell'economia italiana «non giustificano i livelli attuali di spread» e comunque «non è necessario prefigurare interventi straordinari di tutela del risparmio», anche perché «il nostro sistema prevede strumenti che hanno già dimostrato la loro efficacia» in passato. Dal titolare dal Mef, come da copione, arriva poi un nuovo appello, «nell'interesse del Paese e dell'Ue» a «sdrammatizzare i toni del dibattito interno ed esterno per garantire la prosecuzione del dialogo instaurato» sulla legge di bilancio. C'è infatti «la necessità di affrontare i rischi» di una recessione «in modo congiunto e senza pregiudizi e in questa direzione prosegue il dialogo con la commissione con l'obiettivo di arrivare a una soluzione condivisibile».

Rischi se spread aumenta ma sistema del credito è resiliente

A rendere scomoda la posizione del Governo italiano c’è lo spread, ai massimi da settimane, che rischia di rendere inutile la modalità “dialogo con Briuxelles” su cui dice di volersi muovere il governo pentastellato. «Se l'aumento dello spread persistesse - ammette Tria rispondendo sugli effetti dell'aumento del differenziale Btp/Bund negli ultimi mesi - la transazione sui tassi medi dei mutui potrebbe risultare più significativa», ma a far ben sperarare il Mef è «la resilienza fin qui mostrata, legata anche alla crescita dei depositi ancora a tutto settembre e a ottobre, secondo l'Abi, che mostra come le banche dispongano di liquidità necessaria, inoltre sono meglio capitalizzate e il funding gap si è ridotto».

Padoan: procedura infrazione responsabiltà dell’attuale governo

La netta chiusura europea alla manovra messa in campo dall’Italia è il tema caldo della giornata anche per l’opposizione. Il Pd coglie l’attimo per presentare in conferenza stampa a Montecitorio le proprie proposte emendative alla “manovra del popolo”. Al tavolo c’è l’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, che approfitta rispedire al mittente l’accusa di aver “provocato” la’apertura di una procedura di infrazione europea contro l’Italia. La responsabilità «é totalmente del governo attuale», attacca, sottolineando che «nel maggio 2018 tutte le condizioni erano rispettate» e «chi dice il contrario o non ha letto cosa dice la Commissione o non vuole leggerlo. La nostra manovra rispondeva alle condizioni poste» dai vicoli di bilancio Ue.

