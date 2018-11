Happy hour con il panettone salato per i Maestri del Panettone

Il panettone più trendy del 2018 è quello perfetto per l'happy hour: salato, da accompagnare a gorgonzola, parmigiano, pomodorini, noci… e da abbinare al cocktail. E' l'insolita proposta della seconda edizione de “I Maestri del Panettone”, la festa del panettone artigianale che si terrà il 24 e il 25 novembre alle Cavallerizze del Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” a Milano, organizzato da ItalianGourmet.

A un mese esatto dal Natale, 26 artigiani lievitisti giungeranno da ogni parte dello Stivale per proporre 150 variazioni del dolce simbolo delle festività di fine anno, ma sempre all'insegna della genuinità. Non a caso tutti i Maestri presenti alla manifestazione hanno sottoscritto “La Carta dei Maestri del Panettone”, documento programmatico che sancisce i principi fondamentali del vero Panettone artigianale, seguendo l'antica ricetta tradizionale (che prevede 72 ore di lievitazione) e senza aggiunta di conservanti, emulsionanti, semilavorati e aromi artificiali.

I Maestri del Panettone (© Carlo Fico)

Il programma della due giorni

Molto ricco il programma che prevede masterclass con degustazioni a tema per imparare a riconoscere i veri Panettoni artigianali, laboratori con i migliori pasticceri e chef, assaggi gratuiti e contest per scoprire i “tanti mondi” del panettone. Sabato 24 alle11 si terrà inoltre la premiazione della seconda edizione del concorso nazionale “Miglior Panettone al cioccolato” (in collaborazione con Molino Pasini, Valhrona e Corman); mentre alle 18,15 verrà premiato il “Miglior Panettone al caffè” by Illy. Domenica 25 la tradizione sposa il digital: alle 11 sarà infatti incoronato il miglior lievitista under 30 che avrà meglio comunicato il proprio prodotto sui canali digital by Puratos e in partnership con Mimesi, società del gruppo DBInformation che si occupa di media monitoring.

Salato, con formaggio e pepe da abbinare al cocktail

Il vero trend di quest'anno? Il panettone salato da gustare per il momento dell'aperitivo. Lo propongono tre maestri del lievitato: Davide Fantuzzi (Panificio Fantuzzi, Aiola, Re) ha ideato il Panettone al Parmigiano Reggiano e quello con gorgonzola noci e pere candite; Salvatore Gabbiano (Pasticceria Gabbiano, Pompei, Na) porterà la Focaccia Settanta 9 D.C. con farina integrale, mele, noci, fichi, cannella, finocchietto e olive candite; mentre Attilio Servi (Pasticceria Servi, Roma) propone il Trionfo d'Italia con pomodori secchi e pecorino, e il Cacio e Pepe con pecorino e tre pepi.

Panettone solidale

Tanti i maestri di bontà, di nome e di fatto, che hanno deciso di dare un piccolo contributo a “QuBì – La ricetta contro la povertà infantile”, il programma promosso da Fondazione Cariplo (in collaborazione con Fondazione Vismara, Intesa Sanpaolo, Fondazione Fiera e Fondazione Invernizzi) per contrastare in maniera efficace la povertà minorile nella città di Milano, attraverso la donazione di 500 panettoni che consentiranno anche alle famiglie in difficoltà di festeggiare il Natale con il dolce simbolo della condivisione. Spazio alla solidarietà anche con il Panettone al Ruby Chocolate firmato dal Maître Chocolatier Davide Comaschi, prodotto in edizione limitata per LILT Milano che sarà venduto durante l'evento.

I Maestri del Panettone, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia – Le Cavallerizze - via Olona 6, Milano (MM2 Sant'Ambrogio). Orari: sabato 24 novembre dalle 10.00 alle 19.30 e domenica 25 novembre dalle 10.00 alle 18.00.

