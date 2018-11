Conte alla cena con Juncker: «Non litighiamo, siamo amici»

«Non litighiamo, we are friends»: così il premier Giuseppe Conte ai giornalisti che fotografavano la stretta di mano con il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker al suo ingresso al palazzo Berlaymont a Bruxelles prima della cena cui partecipano anche il ministro dell’Economia Giovanni Tria e i commissari Moscovici e Dombrovskis.

A preparare il terreno alla cena, c'è l'impegno del premier a «garantire stabilità finanziaria» e ci sono toni un po' più concilianti dei due vicepremier italiani Matteo Salvini e Luigi Di Maio. E l'assicurazione di Moscovici che la porta della commissione Ue è “aperta” per provare a imboccare la via, “impegnativa”, che porti a evitare le “sanzioni” di una procedura d'infrazione. O almeno limitarne impatto e tempi.

Nelle riunioni tecniche di governo in vista della trattativa con Bruxelles, al termometro dello spread si somma la preoccupazione per il rallentamento della locomotiva di Germania e Stati Uniti, che ha impatto sull'export. È il quadro che porta Tria a paventare una «terza recessione devastante». Un quadro che, ad esempio, preoccupa il ministro Paolo Savona che spinge per correggere subito e portare il deficit più vicino al 2%: il governo, è il ragionamento del ministro all'Ue si è impegnato a verifiche trimestrali sui conti per garantirne la tenuta ma già ora, rispetto al varo della manovra il quadro è cambiato in peggio. L'unico modo di prenderne atto è abbassare le stime del Pil e ridimensionare l'impatto di reddito di cittadinanza e “quota 100”, facendole partire più tardi. Sul punto però i leader di M5s e Lega non sono pronti a cedere. Non ancora.

Perciò Conte porta in dote a Bruxelles non una correzione dei saldi ma la rassicurazione che il deficit si fermerà sotto il 2,4%, per effetto di investimenti e contenimento della spesa. In particolare l’impegno sarà quello di adottare in via definitiva il Dpcm che ripartisce le risorse, pari ad un ammontare di circa 36 miliardi, del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Si tratta di un provvedimento che risale alla scorsa legislatura.

