L’accoglienza “laica” della Casa della carità

Partiamo da qui: da un piccolo ma prezioso libro di Gabriella Caramore e Maurizio Ciampa pubblicato due anni fa dal Mulino, “La vita non è il male”, che invita a riflettere sulle modalità di manifestazione del bene e del male. La Storia è colma dell’uno ma anche dell’altro, per il semplice motivo che l’uno e l’altro sono ugualmente frutto della libertà (come fra gli altri ha osservato magnificamente Luigi Pareyson); e tuttavia sembra molto più facile riconoscere il male rispetto al bene. Lo vediamo manifestarsi ogni giorno, abbiamo sempre più paura di subirlo, ce ne sentiamo sopraffatti. Il male è vistoso, ed è ovunque.

Ma è comunque ancora possibile il bene, si chiedono Caramore e Ciampa, davanti a tanto male? Dove possiamo trovarlo? Sì, il bene esiste, è la risposta contenuta in quel prezioso libretto, ma non va cercato nei grandi ideali, perché il bene, quando aspiri ad assurgere a valore assoluto, corre il pericolo di trasformarsi in totalitarismo, in sopraffazione; ed è di nuovo la Storia a confermarlo.

Il bene va cercato altrove: nelle piccole cose, nei piccoli gesti, nella quotidianità. Anzi, non va neppure cercato come tale, in astratto, bensì va scovato nella concretezza delle vite individuali, “ai margini”, “nella penombra”. Meglio ancora: non è veramente con il “bene” che si può aspirare a combattere il male, ma con la “bontà”, che è dei singoli e che Vasilij Grossman definiva “illogica” e “sciocca” in quanto spontanea, priva di premeditazione, irriflessa.



Il libro di Caramore e Ciampa è soprattutto il racconto di una moltitudine di storie, note e meno note, che rappresentano il bene in questo senso: da Etty Hillesum a Dietrich Bonhoeffer, a Giulio Regeni. Ma nel finale gli autori si chiedono anche se non esista una strada per trasformare il bene, o la bontà, in qualcosa che «vada oltre il solco della vita personale», cioè in un’ipotesi di progetto politico, che riguardi come tale «lo spazio della polis, nella comunità degli uomini»: e forse, suggeriscono, questa strada potrebbe consistere in un bene concepito come “movimento”, che non si fermi su sé stesso ma guardi agli altri e verso gli altri si orienti. È il tema della “fraternità”, laicamente intesa come riconoscimento della solidarietà fra esseri umani e di ogni altro come uguale a sé: è solo con progetti di questo genere, concludono Caramore e Ciampa, che si può combattere la pervasività del male.



Ecco, alla rassegna compiuta da “La vita non è il male” potrebbe essere aggiunta la storia esemplare della “Casa della Carità”, la Fondazione istituita a Milano nel 2002 per volontà di Carlo Maria Martini, all’epoca Arcivescovo della città, e presieduta da Don Virginio Colmegna. Sono passati esattamente sedici anni da allora, e proprio nei giorni scorsi la “Casa della Carità” li ha festeggiati, organizzando una serie di tre incontri: il primo mercoledì 21 novembre, presso la propria sede, in via Brambilla (dalle parti di via Padova), con i due garanti, l’Arcivescovo Mario Delpini e il sindaco Giuseppe Sala, sul tema “La carità al tempo delle paure”; il secondo giovedì 22 novembre, sempre presso la sede di via Brambilla, per la presentazione da parte di Maris Martini del suo libro dedicato al fratello Carlo Maria, “L’infanzia di un cardinale”; il terzo venerdì 23 novembre, presso il Piccolo Teatro, per un convegno dal titolo “Dalle certezze al dubbio: percorsi di deistituzionalizzazione”, nel quale hanno parlato come relatori – introdotti da Sergio Escobar, moderati da Benedetto Saraceno e alla presenza dello stesso Don Colmegna – Maria Grazia Giannichedda, presidente della Fondazione Basaglia, Anna Maffei, pastora battista, e Francesco Maisto, presidente emerito del Tribunale di Sorveglianza di Bologna. Ed è stato un convegno bellissimo.



Cos’è dunque la Casa della Carità? È un luogo, innanzitutto, un luogo di accoglienza. Nella Casa della Carità possono trovare accoglienza e rifugio tutti coloro che Carlo Maria Martini chiamava “sprovveduti”, vale a dire «chiunque si trovi - come spiegato di recente da Don Colmegna in uno stato di difficoltà». I deboli, i fragili, gli infragiliti (nella mente, nel corpo o nelle condizioni di vita); italiani o stranieri, migranti o residenti. Nei limiti che le sono concessi, grazie al sostegno di donatori e sostenitori, la Casa della Carità offre a chi non l’abbia un posto dove poter dormire, lavarsi, mangiare, e dove trovare supporto medico, psicologico e psichiatrico.

Tutti i giorni molte persone del quartiere chiedono anche solo di poter fare una doccia. Ma questa ospitalità non ha niente di ideologico o di assistenzialistico, perché l’accompagna un impegno laico e attivo rivolto a cercare una via di uscita dallo stato di difficoltà che ne ha originato il bisogno, e perché quindi è richiesto che chi la riceve si impegni a sua volta in questa direzione. Insomma, a dare anima all’ospitalità è un’idea appunto di cittadinanza attiva, e non passiva o puramente attendista.



Ma la Casa della Carità, com’è stato ancora Don Colmegna a ricordare, è anche un luogo di produzione e diffusione di senso e di cultura. L’Accademia della carità, la Biblioteca del confine, il Centro Studi sulla sofferenza urbana, il film festival sui temi del disagio sociale sono gli strumenti attraverso i quali questa produzione e questa diffusione prendono forma. E poi pubblicazioni di testi, ricerche, convegni, seminari, corsi di formazione, incontri, iniziative.



I tre giorni dislocati fra via Brambilla e il Piccolo Teatro sono stati un’occasione per celebrare la “bontà” e la “fraternità” incarnate da Don Colmegna e dalla Casa della Carità. In realtà Don Colmegna è una persona lontanissima dall’autocelebrazione e dal compiacimento di sé. È alla comunità civile che spetta, aldilà di ogni ideologia o credo, di celebrarlo e ringraziarlo.

