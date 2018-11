Manovra, in serata il vertice di Governo sulle modifiche

Nonostante il pressing Ue, ormai a un passo dall’ufficializzare la procedura di infrazione per violazione dei vincoli di bilancio, dal Governo nessun passo indietro sulla manovra 2019. Anzi, si sbilancia il ministro dell'Interno Matteo Salvini in vista del vertice di Governo di stasera, nelle prossime ore ci potrebbe essere «un'avanzata, un'uscita dalla trincea». «Se questo è l'unico modo per ottenere il via libera alla manovra io così gli tolgo un alibi e se continuano a dire di no significa che è un “no” pregiudiziale» ha spiegato Salvini parlando dell'apertura del Governo alla possibilità di scendere sotto il 2,4% nel rapporto deficit/Pil. Un modo per venire incontro alle richieste della Ue in materia di contenimento del deficit.

Il 3 dicembre ddl bilancio in Aula alla Camera

All’ordine del giorno del vertice a quattro Salvini-Di Maio-Conte-Tria ci sono le proposte di modifica del Governo alla manovra che - di pari passo con il confronto (difficile) con Bruxelles - fa progressi in Parlamento. Domani la commissione Bilancio di Montecitorio avvierà infatti le votazioni sui circa 720 emendamenti “segnalati” dai gruppi parlamentari, in vista della discussione generale in Aula già fissata dalla Conferenza dei capigruppo per lunedì 3 dicembre, alle 16.

GUARDA IL VIDEO: Manovra: allo studio la nuova Imu, la tassa unica sulle case

