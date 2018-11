Ponte Morandi: ecco tutti i progetti. Bono, Fincantieri: da noi spirito di servizio

Si è fermato alle 12 di lunedì 26 novembre il timer per la presentazione, alla struttura commissariale per la ricostruzione del viadotto Morandi, guidata dal sindaco di Genova Marco Bucci, dei progetti per realizzare un nuovo ponte, in sostituzione di quello crollato il 14 agosto scorso. Tra quanti hanno manifestato interesse si sono fatti i nomi, negli ultimi giorni, di grandi aziende che operano nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture. Tra questi Salini Impregilo, Fincantieri, Italferr, Rizzani de Eccher, Cimolai, Gruppo Fagioli, Siag, Leonardo, la parmigiana Pizzarotti e la Strabag, azienda austriaca con sede in Italia. Dieci soggetti sono stati invitati dallo stesso commissario Bucci a partecipare al progetto.

Circa una ventina di proposte

Ma il bando è stato esteso anche ad altre aziende interessate a partecipare all’operazione che, fino alle 12 di oggi, come si è detto, possono presentare al commissario per la ricostruzione, fisicamente o tramite e-mail certificata, un progetto preliminare di fattibilità per il Morandi. Le proposte, che potrebbero essere a questo punto una ventina, possono riguardare solo la demolizione oppure comprendere anche la ricostruzione dell’infrastruttura o entrambe le operazioni.

Fincantieri-Salini-Italferr

Tra i piani presentati ce ne sarebbe uno che raggruppa tre grandi aziende che partecipano al bando: Fincantieri (capofila), Salini Impregilo e Italferr. Queste imprese avrebbero presentato, in cordata, un progetto e una proposta preliminare. Salini Impregilo è la società di costruzioni numero uno in Italia. Fincantieri è uno dei leader mondiali della cantieristica navale, e avrebbe il ruolo di produrre le componenti in acciaio per il nuovo ponte, probabilmente nello stabilimento di Genova Sestri Ponente. Italferr (gruppo Fs), infine, è la più grande società di ingegneria italiana. Fincantieri e Italferr, tra l’altro, sono state indicate, da subito, come possibili interlocutori per l’opera di ricostruzione, dal ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, e da quello dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio.

Bono: spirito di servizio

«Noi abbiamo fatto il massimo, lo abbiamo fatto nello spirito di servizio per il

paese. Lo facciamo con orgoglio» e se saremo scelti «ce la metteremo tutta». Così l'ad di Fincantieri, Giuseppe Bono, sul progetto di ricostruzione del ponte di Genova, presentato oggi. «Siamo radicati anche in Liguria - ha aggiunto parlando a margine di una cerimonia con Msc a Monfalcone (Gorizia) -

facciamo gli scongiuri, ma se qualcosa accade nei territori in cui siamo presenti ci sentiamo in dovere di dare una mano».

Il piano di Autostrade

Tra i piani presentati, peraltro, c’è anche quello di Autostrade per l’Italia, che ha completato un progetto esecutivo per procedere, in nove mesi, all’abbattimento dei tronconi e alla realizzazione di un nuovo ponte. Questo nonostante il decreto Genova inibisca ad Aspi la possibilità di ricostruire la struttura. Il piano consegnato a Bucci prevede un costo complessivo non superiore a 350 milioni e la consegna dell’opera entro metà settembre, con penali, per i ritardi, di circa 20 milioni al mese.

