Avanzata o retromarcia? Le due versioni della trattativa

«Avanzata» o retromarcia? Al di là dei punti di caduta della trattativa con l’Europa discussi al vertice di ieri a Palazzo Chigi, il vero rovello dei due vicepremier è tutto politico: come si trasforma un dietrofront in un passo avanti. E come si racconta un cedimento rispetto al totem che avevano piantato sul 2,4% del deficit con tanto di brindisi dal balcone di Palazzo Chigi. Appena qualche giorno fa il capo leghista respingeva al mittente la letterina con la bocciatura della Commissione Ue aspettando quella di “Babbo Natale” mentre ieri apriva a una trattativa quasi come se niente fosse. Come se le settimane di spread a 300 non avessero avuto un costo per lo Stato, come se la volatilità sui mercati non l’avessero pagata i risparmiatori, come se il botta e risposta con l’Europa fosse uguale a quello che ha avuto con l’allenatore del Milan. Tra l’altro pure con Gattuso ha fatto marcia indietro chiedendo scusa. Con l’Ue invece la versione è stata, appunto, non di un’inversione ma di «un’avanzata, un’uscita dalla trincea. Se questo è l’unico modo per ottenere il via libera alla manovra io – diceva Salvini - gli tolgo un alibi e se continuano a dire di no significa che è un no pregiudiziale».

Dunque ottenere un via libera è diventato necessario? Eppure fino a un po’ di giorni fa si poteva andare dritti allo scontro tanto, come si sentiva dire dalle parti di Lega e 5 Stelle, la Commissione sarebbe cambiata con le elezioni europee di maggio. Questione di tempo, insomma. Ma è appunto il tempo quello che ha mosso le acque, soprattutto con una domanda: in quali condizioni economiche si sarebbe arrivati alla campagna elettorale per le europee tenendo in piedi lo scontro con l’Unione. Con tutte le conseguenze sui mercati e sulla tenuta finanziaria. Questa consapevolezza ha mosso le rigidità dei vicepremier e una contro-prova, sia pure parziale, si è avuta ieri con i primi effetti positivi che le notizie sulla trattativa hanno prodotto. Lo spread è un po’ calato, la Borsa è tornata positiva e questo – anche se restano prudenti le letture degli analisti – naturalmente spinge Salvini e Di Maio ad aprire un tavolo con la Commissione. O almeno andare a vedere che effetto fa.

Come dice Salvini per non «lasciare alibi all’Europa». In realtà il dubbio è che sia iniziato un nuovo gioco del cerino con la Commissione in cui i vicepremier stanno tentando di non rimanere scottati se davvero, come alcuni pronosticano, ci sarà un peggioramento della situazione italiana nei primi mesi del 2019. E da ieri poi è arrivato un altro valido motivo per aprire un tavolo e cercare un accordo. Di nuovo si è fatto sentire Mario Draghi che ha ancora una volta spinto per un’intesa tra l’Italia e l’Europa ricordando l’importanza di evitare uno strappo anche alla luce di un quantitative easing che è in dissolvenza. Si sa che un altro fattore che spinge il Governo alla trattativa è l’assenza di alleati e voltare le spalle pure alla Bce potrebbe essere un errore grave visto che si va incontro a un anno difficile da decifrare dal punto di vista economico e con una campagna elettorale in mezzo.

