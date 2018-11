Ecco «Mister Index» per far scalare all’Italia gli indicatori internazionali

La reputazione dell’Italia è indispensabile per attrarre gli investimenti dall’estero ma, ha sottolineato Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, intervenuto nel pomeriggio alla conferenza “Indici e reputazione: strategie per l’attrattività a confronto” alla Farnesina, «molti degli indicatori internazionali collocano l’Italia in posizioni che non rispecchiano la realtà macroeconomica di quella che è la seconda economia manifatturiera d’Europa e la settima al mondo».

L’Ease of Doing Business Ranking 2019 della Banca mondiale, ad esempio, nel 2017/2018 ha sancito per l’Italia una retrocessione di cinque posizioni, collocandola al 51esimo posto, dietro a Mauritius, Serbia, Armenia e Bielorussia. Secondo il sottosegretario, l’eccellenza italiana rimane ancorata a settori tradizionalmente conosciuti (pasta, arte, storia), ma non emerge in ambiti innovativi - aerospazio, nanotecnologie, chimica - in cui il paese tuttavia eccelle.

Arriva un gruppo di lavoro sugli indici internazionali

Proprio per fare fronte a questo problema, ha continuato Di Stefano, la cabina di regia per l’internazionalizzazione dell’Italia ha previsto un gruppo di lavoro sugli indici internazionali e si sta lavorando per inserire una figura, “Mister index”, cui fare riferimento per questa attività. La Cabina di regia definisce ogni anno le linee guida e di indirizzo strategico, comprensive della programmazione delle risorse, in materia di promozione all’estero e internazionalizzazione del nostro sistema produttivo.

L’impegno sul fronte della diplomazia economica

Ad ambasciatori e consoli all’estero si chiede di accentuare lo sforzo per promuovere l’Italia nel suo complesso e per creare un ambiente di business più favorevole alle aziende intaliane.

Italia terzo marchio più conosciuto al mondo dopo Coca-Cola e Visa

L’obiettivo, ha concluso Di Stefano, è «lavorare sulla “percezione” del sistema Italia nel mondo, un’arma a doppio taglio che se favorisce il nostro paese sotto l’aspetto del made in Italy - è il terzo marchio più conosciuto al mondo dopo Coca-Cola e Visa -, non riesce a far associare la medesima attrazione al paese Italia nel suo complesso».

