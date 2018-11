Manovra, Conte al G20: «D’accordo con Mattarella, tenere i conti in ordine»

Di certo c'è solo che la legge di bilancio 2019 sarà in Aula alla Camera da lunedì 3 dicembre, con probabile voto di fiducia su maxiemendamento già alla fine della discussione generale. Restano invece da capire i numeri che faranno da architrave della manovra: nel finesettimana, di pari passo ai lavori della commissione Bilancio di Montecitorio, proseguirà infatti il braccio di ferro a distanza sui conti tra Roma e Bruxelles, tra prove di dialogo e accelerazioni. La linea del premier Giuseppe Conte è ancora una volta quella della mediazione, giocando di sponda con il Colle.

Conte: d'accordo con Mattarella, tenere conti in ordine

«Sono d'accordo con il presidente Mattarella, dobbiamo tenere i conti in ordine per la stabilità della finanza pubblica, lavoriamo per l'interesse degli italiani, non per compromettere l'interesse degli italiani», ha spiegato parlando con la stampa a Buenos Aires dove partecipa al G20. «Stiamo lavorando per realizzare la manovra in un clima di fiducia con i mercati e con gli investitori», ha sottolineato Conte, gettando acqua sul fuoco anche per gli allarmi di Fmi e Bce. Perché, ha rassicurato il premier, «l'Italia non è un rischio per nessuno». E dall’Italia, più o meno contemporaneamente, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ha sottolineato che «il 2,4% non è nei dieci comandamenti».

Tria: non mettiamo a rischio nessuno

Stesso copione e stesse parole per il ministro dell'Economia Giovanni Tria, anche lui in trasferta al G20. «Non crediamo di mettere a rischio nessuno», ha confermato appena sbarcato in Argentina, puntualizzando che l'Italia sta «facendo un deficit del 2,4 che per gli standard internazionali è normalissimo». Parlando ancora di deficit/Pil, Tria ha spiegato che «nella storia degli ultimi 10 anni, l'Italia solo quest'anno fa un deficit più basso. Se andate a vedere il curriculum di deficit di Francia e molti altri Paesi, siamo ben oltre. In generale, in un manovra di politica economica un 2,4% può essere considerato opportuno. Non lo è perché il Fiscal Compact ha delle regole particolari».

Sherpa Ecofin: conferma del deficit Italia è un’aggravante

Di tutt'alto avviso però gli sherpa (Efc) dell'Ecofin, il Consiglio dei ministri dell'economia e delle finanze degli Stati Ue che a gennaio potrebbe validare la raccomandazione della Commissione di avviare la procedura di infrazione contro l'Italia. I funzionari oggi hanno definito «un fattore aggravante» l'atteggiamento dell'Italia che alla richiesta di Bruxelles di modificare il Documento programmatico di bilancio ha risposto rinviando il piano originale che conferma i target di bilancio del 2019. Di fatto, una cattiva notizia per Roma, che rende ancora più probabile la procedura di infrazione.

«Giustificata una procedura per debito eccessivo»

«L'Economic e financial committee - si legge nel parere approvato degli sherpa Ecofin - concorda con la Commissione che i piani di bilancio per il 2019 rappresentano un cambiamento materiale nei fattori rilevanti analizzati dalla Commissione a maggio 2018, quindi giustificano una nuova valutazione del rispetto del benchmark di riduzione del debito nel 2017». Dopo aver analizzato la dinamica del deficit e del debito, l'Efc spiega quindi che «il criterio del deficit è rispettato», mentre quello del debito viene violato ed è giustificata una «procedura per debito eccessivo».

