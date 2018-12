Manovra, Conte vede Juncker: metteremo la fiducia solo se necessario

Sul tavolo del G20 di Buenos Aires la trattativa tra governo giallo verde e Commissione europea per evitare l’apertura di una procedura di infrazione sui conti pubblici. Con Juncker, ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine del bilaterale con il presidente della Commissione europea, «non abbiamo parlato di numeri finali», si è trattato - ha aggiunto - di un incontro «molto costruttivo, stiamo valutando vari scenari». Il capo del governo ha spiegato che «l’obiettivo è evitare la procedura di infrazione, si tratta di un interesse dell’Italia ma anche dell'Europa».

Manovra in aula alla Camera da mercoledì. Conte: fiducia solo se necessario

Intanto la manovra tiene banco anche in Italia. Il ddl è in discussione in prima lettura in Commissione bilancio della Camera. L’esame del provvedimento in Aula è slittato a mercoledì 5 dicembre, mentre il pacchetto di emendamenti del Governo arriverà sul tavolo della commissione stasera alle 19, che inizierà ad esaminarlo domani, domenica 2 dicembre,, a partire dalle 14. Conte ha annunciato che il governo metterà la fiducia in aula solo se necessario.

Di Maio: il reddito di cittadinanza arriva così come è partito

«Ogni giorno ci sono nuove ipotesi sul reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza come è partito così arriva», ha sottolineato il vicepremier Di Maio incontrando la stampa nel trevigiano. Il capo politico M5s ha così smentito l'ipotesi di uno slittamento e di un ridimensionamento della misura bandiera dei 5Stelle. Tutto questo nelle stesse ore in cui in Argentina Conte ostentava ottimismo sulla trattativa con Bruxelles su deficit e manovra 2019.

L’apertura del pentastellato sul deficit-Pil al 2%

«Non fermiamoci ai numerini - ha detto Di Maio -. Se l’economia rischia di fermarsi noi dobbiamo fare una manovra che mette soldi nell'economia», ha auspicato, parlando della possibilità di abbassare al 2% il rapporto fra deficit e Pil come chiesto dall'Europa. «Poi, nella trattativa, se non si chiede al governo di tradire gli italiani - ha assicurato - possiamo portare avanti tutti i punti di caduta e compromessi che vogliamo».

Di Maio: per imprese sgravi se assumono da platea reddito cittadinanza

Tornando sul reddito di cittadinanza, Di Maio ha poi confermato che la misura di sostegno «arriverà alle persone che vorranno mettersi in gioco per trovare lavoro e noi, come Stato, gli proporremo un lavoro e se non lo accetteranno perderanno il reddito». Sarà quindi a tutti gli effetti «una misura di politiche attive del lavoro che tra l'altro darà sgravi alle imprese che assumeranno dalla platea del reddito di cittadinanza». «Se un'impresa assume chi prende il reddito – ha concluso il capo politico del Movimento - avrà uno sgravio fiscale pari al reddito di cittadinanza che prendeva quella persona».

