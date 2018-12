Manovra, Unioncamere: in 5 anni serviranno 3,2 mln di lavoratori. Cgia: costi imprese a 6,2 mld

«I posti di lavoro non si creano con l'assistenza, si creano abbassando il cuneo fiscale e facendo una grande piano di inclusione per i giovani e il Paese a partire dal Mezzogiorno». Così, a margine di un convegno organizzato da Piccola Industria di Confindustria a Bologna, il presidente degli industriali italiani Vincenzo Boccia commenta la prospettiva del reddito di cittadinanza previsto dal Governo M5S-Lega. «Il Paese - argomenta - deve puntare sul lavoro, su più

crescita, su più occupazione e per fare questo occorre un riequilibrio di questa manovra che ha pochissimo sui termini della crescita». In attesa dell’esito del confronto Roma-Bruxelles sul taglio del deficit per evitare la procedura di infrazione Ue, si moltiplicano le stime sui possibili effetti delle misure chiave della manovra 2019.

Superamento Fornero ed effetti sul mercato del lavoro

Oltre al reddito di cittadinanza “bandiera” del M5S in primo piano, da settimane, c’è il cantiere previdenza presidieta dalla Lega che punta al superamento della legge Fornero con “quota 100”. Le misure in arrivo, secondo Unioncamere, porteranno a un aumento dei pensionati che si rifletterà (insieme all’espansione/contrazione dei diversi settori produttivi in relazione agli andamenti di mercato) in un incremento tra i 2,5 e i 3,2 milioni di occupati nei prossimi 5 anni.

La leva del turnover occupazionale

In particolare, secondo quanto emerge dal Report Excelsior di Unioncamere e Anpal sui fabbisogni occupazionali di medio termine (2019-2023), resi noti a Job&Orient in corso a Verona, oltre tre quarti del fabbisogno sarà collegato al naturale turnover occupazionale (con una previsione nel prossimo quinquennio compresa tra 2,1 milioni e 2,3 milioni). La crescita economica, invece, genererà, a seconda della sua intensità e in maniera molto differenziata nei diversi settori, una quota di nuovi posti di lavoro che va dalle 427mila alle 905mila unità. A trainare la domanda complessiva di lavoro saranno la “rivoluzione digitale” (Big data, Intelligenza artificiale, Internet of Things) e la domanda di “Ecosostenibilità” che richiederanno il coinvolgimento rispettivamente di 213mila e 481mila lavoratori.

Cgia: per imprese costo da 6,2 miliardi nel 2019

L’Ufficio studi della Cgia di Mestre analizza invece l’impatto sulle aziende della manovra di bilancio che in settimana andrà in Aulla alla Camera. L’aggravio di gettito stimato per il prossimo anno è di 6,2 miliardi di euro, di cui 4,5 miliardi circa in capo alle imprese non finanziarie e quasi 1,8 miliardi a carico di banche e

assicurazioni. Il report nasce dalla misurazione degli effetti fiscali sulle imprese di ogni singolo articolo presente nel disegno di legge di bilancio. La cifra tiene conto delle nuove misure che appesantiranno la tassazione, della rimozione o del differimento di altre che avrebbero dovuto essere applicate e dell'introduzione di novità che invece alleggeriranno il prelievo.

Zabeo (Cgia): su taglio tasse disattese aspettative Pmi

Per il coordinatore dell'Ufficio studi, Paolo Zabeo, «il malumore che serpeggia tra il mondo delle imprese trova una parte di giustificazione nei risultati che emergono da questa ricerca. In campagna elettorale, in particolar modo al Nord, oltre al tema della sicurezza e allo smantellamento della legge Fornero, Lega e 5 Stelle hanno riscosso un forte consenso tra gli elettori perché si erano impegnati a tagliare pesantemente le tasse». «Se con questa manovra e col decreto sicurezza una buona parte di questi impegni è stata mantenuta, sul fronte della riduzione delle imposte, invece, le aspettative, in particolar modo dei piccoli e medi imprenditori - aggiunge - sono state clamorosamente disattese».



