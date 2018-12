Manovra, stallo in commissione. Stop ai fubetti della flat tax, 4mila assunzioni nei Centri per l’impiego

È stallo alla Camera sulla manovra. È infatti slittata ancora dalle ore 14 alle 18 la ripresa dei lavori in commissione Bilancio fermi da venerdì perché gli emendamenti del governo e dei relatori attesi per ieri sera sono stati depositati con 12 ore di ritardo: 54 i ritocchi presentati. E diventa quindi più probabile un ulteriore rinvio dell'approdo in Aula del testo al momento fissato, dopo molti slittamenti, a mercoledì 5 dicembre. Tra le modifiche che saranno messe al voto nella maratona notturna che partirà in serata è confermato l'aumento della deducibilità dell'Imu sui capannoni industriali. Che, come promesso dal vicepremier Matteo Salvini, raddoppia salendo dal 20% a quota 40 per cento. Arrivano poi altri 50 milioni di euro l'anno per la riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie. I grandi nodi di “quota 100” per le pensioni e del reddito di cittadinanza saranno affrontati solo nel passaggio del disegno di legge di bilancio al Senato.

Via alle assunzioni per i Centri per l'impiego

Alla Camera viene inserita la prima tessera del complesso mosaico del nuovo reddito di cittadinanza, caro al Movimento 5 Stelle. Con uno degli emendamenti alla manovra dei relatori Raphael Raduzzi (M5S) e Silvana Comaroli (Lega) le Regioni vengono autorizzate ad operare fino a 4mila assunzioni da destinare ai Centri per l'impiego. Dal prossimo anno le Regioni potranno assumere 4mila unità di personale per i Centri per l'impiego. Costo dell'operazione quantificato in 120 milioni di euro per il 2019 e 160 milioni di euro l'anno dal 2020. Le risorse necessarie saranno garantite in parte dalla dote prevista dalla manovra per il rafforzamento dei Centri per l'impiego e per un'altra fetta (160 milioni di euro l'anno dal 2021) dall'apposito Fondo per il reddito di cittadinanza. Resta da capire se, per effetto della complessa trattativa con Bruxelles per evitare la procedura d'infrazione sui conti pubblici, questo Fondo, al quale attualmente sono stati destinati 9 miliardi di euro l'anno (comprensivi degli oltre 2 miliardi fi euro già in bilancio per il Rei, il Reddito d'inclusione), sarà ridimensionato nel corso dell'esame in Parlamento del disegno di legge di Bilancio.

Più fondi alla ricerca

Con un ritocco del Governo sono poi aumentati i fondi per la ricerca. Al Consiglio nazionale delle ricerche sono infatti destinati 300 milioni di euro per i prossimi 10 anni. La modifica alla manovra riconosce in particolare al Cnr un contributo straordinario di 30 milioni di euro l'anno nel periodo compreso dal 2019 al 2028.

Si allungano i tempi

Alla luce del ritardo accumulato, la commissione si accinge a far scattare dunque una sorta di no stop per evitare che l'approdo in Aula del testo slitti al fine settimana. Ma il percorso è tutto in salita. Anche perché oltre ai 54 emendamenti del Governo e dei relatori (nel “pacchetto” anche misure che vanno dal Catasto della frutta ai voucher consulenze per la formazione 4.0 all’incremento dei fondi per la sicurezza e fondi per l’apicoltura), su cui si concentreranno i conseguenti sub-emendamenti, la “Bilancio” dovrà esaminare e poi votare anche i correttivi dei gruppi parlamentari non ancora respinti o bocciati che facevano parte del nutrito elenco delle oltre 500 proposte di modifica “segnalate”.

Stop ai furbetti della Flat tax

Riscritta la norma antielusiva per evitare uscite “strumentali” dal mondo del lavoro o licenziamenti ad hoc solo per ridursi il carico fiscale e accedere alla nuova flat tax al 15% riconosciuta alle partite Iva con ricavi o compensi fino a 65mila euro. Per fugare ogni dubbio interpretativo viene previsto che tra i soggetti esclusi dall'imposta sostitutiva rientrano anche le persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali il soggetto ancora lavora o ha lavorato nei due anni d'imposta precedenti. Lo stop ai furbetti della flat tax si estende anche se i rapporti di lavoro erano o sono intrattenuti nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili al vecchio datore di lavoro. È quanto prevede uno dei 54 emendamenti depositati dai due relatori al Ddl bilancio.

Proroga per Superenalotto

Il mondo del gioco chiamato ancora a far quadrare i conti della manovra. Questa volta senza nuovi balzelli o strette sul mercato del gioco pubblico. Ma si ricorrere al più volte e collaudato meccanismo delle proroghe delle concessioni. Tra queste anche la proroga dell'attuale concessionario della gestione del Superenalotto. Per permettere di espletare le procedure di gara, si legge in una delle oltre 50 proposte di modifica alla manovra depositate in commissione Bilancio a Montecitorio da Governo e relatori, il concessionario potrà gestire il gioco numerico nazionale fino alla nuova aggiudicazione e, comunque, non oltre il 30 settembre 2019.

Prorogati anche Bingo e scommesse

Oltre al Superenalotto, il Governo lascia in via ancora per un anno le vecchie concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, così come si prende un anno in più di tempo per mettere a gara le concessioni per le scommesse sportive: mentre per mandare in soffitta le vecchie slot e sostituirle con le nuove Awpr e completare quel tanto atteso processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi da intrattenimento i nulla osta per le attuali Awp e Viedolottery non saranno più rilasciati dopo il 31 dicembre 2019 (termine oggi fissato alla fine del 2018) e la loro dismissione si dovrà completare entro la fine del prossimo anno.

Raddoppia la deducibilità Imu su capannoni

Il raddoppio della deducibilità Imu sugli immobili strumentali ai fini del reddito d'impresa e del reddito dei professionisti è un’altra delle misure previste dagli emendamenti depositati oggi dai due relatori. Per questo intervento vengono messi a disposizione 290,3 milioni di euro per il 2020 e 166,9 milioni di euro a decorrere dal 2021. Le risorse sono state recuperate con una riduzione del fondo per l'attuazione del programma di governo al quale il Ddl di bilancio destina 430 milioni di euro l'anno per il prossimo biennio. Arrivano 100 milioni in più per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie. L'autorizzazione di spesa prevista dalla manovra di 50 milioni di euro l'anno per il triennio 2019-2021 sale a 150 milioni di euro per l'anno prossimo e 100 milioni di euro l'anno per il biennio successivo.

