Accise carburanti: la Regione Liguria smentisce gli aumenti ma parte la protesta dei Gilet gialli

La Regione Liguria smentisce le indiscrezioni e, in qualche modo, rassicura: non scatteranno nuove accise legate all'emergenza del ponte Morandi ma verranno confermate quelle in vigore da anni, cioè cinque centesimi al litro, utilizzate per gli interventi relativi al dissesto idrogeologico. Si tratta di una manovra che per le casse della Protezione civile vale circa 7 milioni di euro.

In Liguria, quindi, nel 2019 la pressione fiscale di competenza regionale resterà invariata al di là del contenuto dell'emendamento del governo alla Legge di Stabilità. Nessun aumento delle accise, ma neppure nessuna diminuzione, come invece auspicato nelle scorse settimane da più parti.



Un tema delicato che in Liguria, e non solo, aveva iniziato a scatenare le prime reazioni con il pensiero rivolto anche alla Francia e alla protesta dei gilet gialli.

Gilet gialli che dieci giorni fa proprio a Genova, città segnata dalle conseguenze dell'emergenza ponte, avevano fatto l'esordio con un blitz al casello di Genova est. Sbarre danneggiate, telecamere oscurate, scritte contro la società autostrade.

Al vaglio della Digos la rivendicazione on line da parte di un gruppo anarchico ma si seguono anche altre piste.

© Riproduzione riservata