La “stalla” con piscina sul terreno di famiglia, nuove polemiche sui Di Maio

Il faro della trasmissione “Le iene” di nuovo puntato sulla famiglia del vicepremier Luigi Di Maio, già al centro delle polemiche per i presunti abusi edilizi in un terreno di proprietà a Mariglianella (Napoli), l'utilizzo di lavoratori in nero da parte dell'impresa edile Ardima Costruzioni del padre Antonio e, in passato, il ruolo di titolare della ditta della madre, Paolina, nonostante sia una pubblica dipendente. Nell'ultimo servizio sulle vicende dei Di Maio, andato in onda domenica 2 dicembre, gli inviati Filippo Roma e l’autore Marco Occhipinti arrivano a ipotizzare per il capo politico M5S il ruolo di prestanome nell’azienda di famiglia, prospettando il possibile reato di concorso in elusione fraudolenta. In pratica, Luigi Di Maio avrebbe avuto un ruolo di prestanome per salvaguardare l'Ardima Costruzioni nell'ambito del contenzioso tra il padre ed Equitalia per un debito di 176mila euro.

“Stalla” trasformata in villetta con piscina

A corredo del servizio la trasmissione ha mostrato un nuovo video in cui Luigi Di Maio nuota in una piscina che sarebbe una pertinenza di una casa abusiva, immortalata in un fermo immagine. La casa con piscina, a Mariglianella, è stata mostrata al ministro - spiegano le Iene sul loro sito - e lì secondo i suoi ricordi ci sarebbe stata una stalla. Ma in una foto del 2013 si vede però Di Maio che si fa un bagno - continuano le Iene - in quella stessa piscina con fabbricato abusivo alle sue spalle in bella evidenza.

ANSA/LE IENE

Pd all’attacco con l’hastag #DiMaioBugiardo

Gli ultimi approfondimenti sulla famiglia Di Maio hanno riacceso le polemiche, alimentate in particolare dai partiti d'opposizione. Per il Pd, a guidare l'attacco al vicepremier è il deputato Luciano Nobili, che su Twitter elenca gli addebiti: «Prestanome per far eludere il fisco al padre. Titolare di un'azienda che ha assunto in nero. Quella che per lui era una stalla è invece la casa abusiva con piscina dove faceva il bagno. Ancora una volta #DiMaio sbugiardato in diretta televisiva. Ora basta. #DiMaioBugiardo». «Bugie, costruzioni abusive, lavoro nero, cartelle esattoriali scomparse, irregolarità nell’intestazione dell’impresa. E #DiMaio che ha perso la memoria su tutto. Venga in Parlamento, è sempre più urgente. #LeIene #dimaiobugiardo», rincara la dose sempre su Twitter il capogruppo al Senato Andrea Marcucci.

