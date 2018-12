Manovra, Conte: non lavoro a deficit sotto il 2%, confido di evitare infrazione

«Non sto lavorando a questo obiettivo». Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha risposto a chi in conferenza stampa gli chiedeva se stesse la vorando ad un deficit sotto il 2%.

Arriva un emendamento alla manovra - firmato da tutti i gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione - per eliminare lo “scudo” per le banche contro i ricorsi dei risparmiatori truffati. Lo ha fatto sapere il presidente della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, dopo le polemiche dell’opposizione per un annuncio del M5s che indicava la misura come un successo del governo. «Resta impregiudicato - recita la norma che sarà messa in votazione - il diritto per i risparmiatori di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro già corrisposto».

Tra gli altri emendamenti approvati in commissione Bilancio alla Camera c’è anche l’aumento di 2 miliardi dei fondi per l’edilizia sanitaria, che raggiungono l’ammontare totale di 28 miliardi. Mentre salta il vincolo sui fondi che le regioni possono utilizzare per curare i migranti: tali fondi, dunque, potranno essere usati anche per altri scopi. Lo stesso emendamento, non ancora votato, svincola le risorse regionali destinate alle borse di studio per la medicina generale. In arrivo anche una stretta contro la pubblicità scorretta in sanità e sugli orari di funzionamento di slot machine e videolottery. Il lavoro in commissione Bilancio sugli emendamenti di governo e relatori continua a oltranza in vista dell’approdo della manovra in Aula che, dopo vari slittamenti, è ora previsto per mercoledì 5 dicembre.

Fraccaro: giusto risarcimento per vittime delle banche

«Dopo anni di battaglie al fianco dei risparmiatori è una nostra vittoria che restituisce diritti e dignità a chi è stato sacrificato per salvare le banche amiche», dice Fraccaro commentando la presentazione dell’emendamento a favore dei risparmiatori. «Abbiamo invertito la rotta dei precedenti governi - aggiunge - che hanno condannato migliaia e migliaia di cittadini a perdere i risparmi di una vita. Noi intendiamo tutelare la stabilità del sistema creditizio senza per questo far pagare il prezzo ai truffati. Nessuno scudo, quindi, ma al contrario la massima tutela dei cittadini». «Grazie alla norma inserita nella manovra le vittime delle banche otterranno il giusto risarcimento e potranno anche esercitare il loro diritto di agire legalmente» ha aggiunto, spiegando che «questo risultato concreto è il frutto del lavoro, portato avanti dal vicepremier Di Maio e dal sottosegretario Villarosa, dialogando con le associazioni dei risparmiatori».

Stop a vincolo su cure migrantie borse di studio per medicina

Un emendamento dei relatori alla legge di bilancio stabilisce che dal 2019 le Regioni potranno spendere anche per altri scopi i fondi finora vincolati a garantire l’assistenza sanitaria agli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale. La norma dispone infatti che i 30,99 milioni ad oggi “vincolati” all'assistenza agli immigrati dal 2019 «confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale» e sono ripartiti tra le Regioni secondo criteri e modalità «in materia di costi standard».

Svincolati anche i fondi destinati alle borse di studio per medicina

Lo stesso emendamento prevede che «a decorrere dal 2019» i 38,735 milioni «attualmente vincolati» a borse di studio per la medicina generale, così come i 41,317 milioni per la «riqualificazione dell’assistenza sanitaria e dell’attività libero professionale», «confluiranno - prevede la norma - nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale». La legge di bilancio prevede nell’ambito del fondo sanitario nazionale 900 nuovi contratti di formazione specialistica per i medici, dal 2019: al finanziamento complessivo già previsto di 708 milioni se ne aggiungeranno «22,5 per il 2019», dice la norma.

Stretta su spot scorretti in sanità

Un altro emendamento approvato dalla commissione Bilancio - firmato dai deputati della Lega della commissione Affari sociali - impone l’esclusione di «qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale» dagli spot di strutture sanitarie private e «degli iscritti agli albi dei relativi ordini delle professioni sanitarie», comprese le società di odontoiatri. Sarà possibile solamente indicare gli elementi “funzionali” a garanzia della sicurezza dei trattamenti sanitari.

Giro di vite su orari slot e vlt

Per i comuni sarà più facile controllare gli orari di funzionamento, e quindi di spegnimento, di slot e videolottery. Lo stabilisce un emendamento approvato in commissione, che stabilisce anche la definizione di standard omogenei per gli orari a livello nazonale. I dati saranno messi a disposizione dal primo luglio 2019

dall’agenzia delle dogane e dei monopoli, grazie a Sogei.

Arriva il Consiglio nazionale dei giovani

La commissione Bilancio di Montecitorio ha approvato anche un emendamento del M5S che prevede l'istituzione del Consiglio nazionale dei giovani, composto dalle principali associazioni giovanili e da «ulteriori soggetti» che possono essere indicati nello Statuto. L’organismi avrà compiti consultivi su temi quali la

rimozione degli ostacoli alla partecipazione dei giovani «alla democrazia diretta«, e la possibilità di esprimere pareri e proposte al governo.

