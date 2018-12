Mafia, Salvini anticipa blitz su Twitter. E il procuratore Spataro lo bacchetta

Il tweet con cui Matteo Salvini ha annunciato che stamani a Torino la polizia ha fermato «15 mafiosi nigeriani» ha fatto sorgere «rischi di danni al buon esito dell'operazione che è tutt'ora in corso». È quanto scrive Armando Spataro, procuratore capo a Torino, in un comunicato stampa, sottolineando che «ci si augura che per il futuro il ministro dell'Interno eviti comunicazioni simili» o quantomeno «voglia informarsi sulla tempistica al fine di evitare rischi di danni alle indagini in corso», sottolinea il procuratore.

Pronta la risposta del vicepremier leghista: «Inaccettabile dire che il ministro dell’Interno possa danneggiare indagini e compromettere arresti - dice Salvini - qualcuno farebbe meglio a pensare prima di aprire bocca. Se il procuratore capo a Torino è stanco, si ritiri dal lavoro: a Spataro auguro un futuro serenissimo da pensionato». E poi aggiunge: il procuratore «sbaglia nei modi e nei tempi», «gli

attacchi politici e gratuiti lasciamoli fare ai politici che si candidano alle elezioni».

Non solo, anche a Torino altri 15 mafiosi nigeriani sono stati fermati dalla Polizia, che poi ha ammanettato 8 spac… https://twitter.com/i/web/status/1069863136528949249 – Matteo Salvini(matteosalvinimi)

Il procuratore: «In futuro eviti tweet simili»

Il tweet “incriminato” è quello inviato stamattina dal ministro degli Interni per informare che, oltre all’operazione contro la nuova “Cupola” di Cosa Nostra a Palermo, «anche a Torino altri 15 mafiosi nigeriani sono stati fermati dalla Polizia, che poi ha ammanettato 8 spacciatori (titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari e clandestini) a Bolzano».Spataro spera che in un futuro Salvini eviti «comunicazioni simili» «così rispettando le prerogative dei titolari dell'azione penale in ordine alla diffusione delle relative notizie». L’arresto dei nigeriani - scrive ancora il procuratore - è stato annunciato prima con un messaggio whatsapp dell'ufficio stampa del ministro alle 7.43 di questa mattina che dava conto anche di altre operazioni a Palermo e a Bolzano. In seguito, la notizia degli arresti di Torino è stata ribadita con un tweet dello stesso ministro alle 8.57.».

«Operazione ancora in corso»

Un’operazione, che però «è ancora in corso» spiega Spataro in un comunicato: «La polizia giudiziaria non ha fermato '15 mafiosi nigeriani' - scrive il procuratore - ma sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di questo Ufficio, dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Torino». «Il provvedimento restrittivo - continua la nota del magistrato - non prevede per tutti gli indagati la contestazione della violazione dell'art. 416 bis ( associazione di stampo mafioso - ndr)». «Coloro nei cui confronti il provvedimento è stato eseguito - precisa ancora Spataro - non sono 15 e le ricerche di coloro che non sono stati arrestati sono ancora in corso».

Salvini: Spataro sbaglia modi e tempi

Spataro, dice Salvini, sbaglia nei modi in quanto «se io ho qualcosa da dire a qualcuno prendo il telefono, così si usa tra pubbliche istituzioni che si rispettano». E sbaglia anche nel merito perché il fatto di cui parla mi arriva alle 7.22 e il tweet famoso che secondo lui ha messo a rischio gli arresti è di un’ora e mezza dopo». Il ministro ha spiegato che «tutte le mattine mi arriva sul telefonino il risultato di tutte le operazioni compiute dalle forze dell’ordine nella notte». E così è successo anche questa mattina. «E se alle 7.22 mi si comunica ufficialmente questa operazione e io un'ora e mezza dopo voglio ringraziare le forze dell'ordine che per 1.200 euro al mese rischiano la vita - aggiunge Salvini - mi si permetta di non essere attaccato da chi non sa le cose».

Dunque «buon lavoro a tutti i magistrati che rischiano la vita perché sono in prima linea», aggiunge il ministro dell’Interno, ribadendo che il suo obiettivo è «stroncare la mafia portando via ai mafiosi anche l’ultimo paio di mutande». «È per questo - conclude il ministro - che non accetto che si dica che danneggio la lotta alla mafia».

